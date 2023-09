Stazione di ricarica USB C 9-in-1: il tuo hub perfetto in OFFERTA SCHOCK

Connettività e versatilità sono parole d’ordine nel mondo di oggi e, con la Baseus Docking Station USB C 9 in 1, puoi avere entrambe senza compromessi. E la notizia ancora migliore? È disponibile su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto del 25% ed un coupon aggiuntivo di 20€.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Si tratta di un’offerta che non si vede tutti i giorni, coglila al volo!

Baseus Docking Station USB C 9 in 1: tutte le specifiche tecniche

Baseus Docking Station USB C 9 in 1 è un gioiellino super versatile e utile sia a lavoro che nella tua postazione domestica.

Ecco le sue caratteristiche fondamentali:

9 Porte di Connessione : Grazie alla Baseus Docking Station , hai a disposizione ben nove porte differenti, tutte pronte a connettere i tuoi dispositivi, dalle chiavette USB, alle schede SD, ai dispositivi HDMI e molto altro. Una soluzione ideale per chi ha diverse esigenze di connessione.

: Grazie alla , hai a disposizione ben nove porte differenti, tutte pronte a connettere i tuoi dispositivi, dalle chiavette USB, alle schede SD, ai dispositivi HDMI e molto altro. Una soluzione ideale per chi ha diverse esigenze di connessione. Design Elegante e Compatto : Non si tratta solo di funzionalità! Il suo design moderno e sottile lo rende un compagno ideale per la tua scrivania o da portare in viaggio.

: Non si tratta solo di funzionalità! Il suo design moderno e sottile lo rende un compagno ideale per la tua scrivania o da portare in viaggio. Qualità Audio e Video in Alta Definizione : Con la porta HDMI, puoi goderti video in 4K con una qualità ineguagliabile, mentre le tue cuffie offriranno un suono limpido grazie alla porta audio integrata.

: Con la porta HDMI, puoi goderti video in con una qualità ineguagliabile, mentre le tue cuffie offriranno un suono limpido grazie alla porta audio integrata. Elevate Prestazioni e Velocità : La connettività USB 3.0 garantisce trasferimenti di dati superveloci, permettendoti di trasferire film, musica e file in un baleno.

: La connettività garantisce trasferimenti di dati superveloci, permettendoti di trasferire film, musica e file in un baleno. Compatibilità Universale : Che tu abbia un MacBook, un laptop Windows o un Chromebook, la Baseus Docking Station è pronta ad accogliere qualsiasi dispositivo con porta USB C.

: Che tu abbia un MacBook, un laptop Windows o un Chromebook, la è pronta ad accogliere qualsiasi dispositivo con porta USB C. Costruzione Robusta: Realizzata con materiali di alta qualità, la Baseus Docking Station non è solo un gioiello di design, ma è anche resistente e costruita per durare nel tempo.

L’era della connettività avanzata è qui e con la Baseus Docking Station USB C 9 in 1, sei perfettamente attrezzato per affrontarla. Con uno sconto del 25% e un coupon aggiuntivo di 20€, oggi potrai acquistarla su Amazon a soli 39 euro. Corri a fare il tuo ordine adesso!

