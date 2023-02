Famiglia numerosa, tanti smartphone e tablet sparsi in giro per casa… Sai cosa ti dico? Che invece di disperderli tra una stanza all’altra quando sono a corto di energia, potresti acquistare una stazione di ricarica per dare energia a più dispositivi in contemporanea.

Su Amazon c’è quella di SooPii da 60W pensata per un massimo di 6 dispositivi: la trovi in offerta a 39€ grazie allo sconto del 15%. Tu non devi fare altro che aggiungerla al carrello, al resto ci penserà Amazon. Anche alla spedizione, gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Stazione di ricarica 60W per sei dispositivi: ecco perché acquistarla

La charging station si presenta molto bene: ha un look minimale che ti consente di posizionarla un po’ ovunque. Gli spazi sono delimitati da piastre (removibili) in plastica trasparente, utili principalmente per fare da supporto ai dispositivi in ricarica.

Su uno dei due fianchi lunghi trovano spazio una porta per il cavo d’alimentazione e – come detto – 6 porte USB-A, di cui una Quick Charge 3.0, che garantisce una velocità superiore. A proposito di cavi, all’interno della confezione ne trovi 8, ma sei libero/a di utilizzare quelli che preferisci e che magari reputi più affidabili.

2x da USB-A a Lightning (per iPhone, AirPods e alcuni modelli di iPad)

3x micro USB

3x da USB-A a USB-C

Quella di SooPii è una stazione di ricarica da 60W complessivamente e in caso di ricarica di 2 o più dispositivi in contemporanea, alla distribuzione dell’energia ci pensa l’accessorio. Tu non devi preoccuparti di nulla.

Anzi, in realtà di una cosa dovresti preoccuparti: non sappiamo per quanto tempo ancora sarà attivo lo sconto del 15%, quindi meglio aggiungere al carrello quanto prima la stazione di ricarica a sei postazioni.

