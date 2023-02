Famiglia numerosa e/o tanti smartphone e tablet sparsi in giro per casa? Invece di disperderli tra una stanza all’altra quando sono a corto di energia, potresti pensare di acquistare una stazione di ricarica che – come è facilmente intuibile – ti consente di ricaricare più dispositivi in contemporanea.

Ad esempio c’è quella di Belkin da 108W pensata per un massimo di 4 dispositivi: la trovi in offerta su Amazon a 62,99€ anziché 90€ grazie allo sconto già applicato del 30%. La spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

La stazione di ricarica – con tecnologia GaN, per una ricarica sicura, potente ed efficace – si presenta molto bene: ha un look minimale che ti consente di posizionarla un po’ ovunque. Tutto quello che di cui hai bisogno è sulla parte frontale, ovvero:

1 porta USB-C da 65W (96W Max)

1 porta USB-C da 30W

2 porte USB-A da 12W

Ci puoi ricaricare quello che vuoi, dall’iPhone al MacBook, dall’iPad alla console portatile. E poi, come è normale che sia, non ci sono limitazioni dovute ai brand, quindi puoi dare energia a dispositivi Apple, Samsung, Google e via dicendo.

Una cosa di cui dovresti preoccuparti però c’è, ed è la scadenza dell’offerta: non ti posso dire per quanto tempo ancora sarà attivo lo sconto del 30%, quindi ti consiglio di aggiungere in tempi rapidi al carrello la stazione di ricarica Belkin.

