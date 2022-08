Stand per MacBook Pro: comodità e ricircolo aria a 7€

Una buona circolazione dell’aria permette a qualunque portatile di raffreddarsi con maggiore efficienza, il che si traduce in minor rumore, ventole che non girano e autonomia più lunga. E per ottenere lo scopo, basta questo utile Stand per MacBook Pro super scontato su Amazon a soli 7€ incluse spedizioni.

È stabile, robusto ma leggero e compatto, grazie alla struttura pieghevole costituita in lega di alluminio. Questo Stand per MacBook Pro è progettato per portatili Apple, ma può essere usato anche per sostenere computer di altre marche, telefoni cellulari, libri, spartiti musicali e tanto altro. L’importante è restare all’interno del range di 10 e 15,6 pollici.

Offre 4 livelli di altezza regolabili per ottenere il corretto angolo di visione ed evitare l’affaticamento di parti del corpo come polsi, spalle, collo e schiena. Ciononostante occupa pochissimo spazio e, una volta piegato, vanta una sottigliezza di appena 3,5mm per soli 535 grammi di peso.

Dunque può essere infilato senza difficoltà in valigie, zaini e addirittura nelle borsette più piccole. Una maggiore ventilazione del portatile protegge la CPU e l’hardware dal surriscaldamento e mantiene il computer in salute più a lungo.

Semplice da usare, non ha bisogno di montaggio: lo apri ed è subito pronto e costa solo 7€ incluse spedizioni.

Acquista Stand per MacBook Pro a 7€