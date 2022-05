Stampante Laser Portatile, stampi dove e quando vuoi a 58€

Xiaomi Mi Portable Photo Printer è una stampante Laser Portatile che permette di stampare dove e quando vuoi, in totale autonomia, in modalità wireless e senza PC, direttamente da iPhone, iPad o Mac; supporta anche le foto adesive ed è un regalo spettacolare per gli appassionati. Ideale per le vacanze e compatibile anche coi dispositivi Android, costa solo 58,99€.

Acquista Xiaomi Mi Portable Photo Printer a 58,99€

Feature & Funzionalità

Scansiona le tue foto con la nuova tecnologia “AR” (“Realtà Aumentata”): ti basterà registrare o caricare qualsiasi video durante la stampa della tua foto per sperimentare foto aeree reali e dinamiche in qualsiasi momento

Grazie alla tecnologia “AR” , inoltre, potrai vedere un breve video o ascoltare una colonna sonora inquadrando la fotografia stampata con la Mi Portable Photo Printer, grazie all’APP dedicata Xiaomi Home

Stampa Bluetooth 5.0 (per stampare fino a una distanza di 10m), nessuna necessità di Wi-Fi , supporto per più persone e più device contemporaneamente, stampa in sequenza

La tecnologia ZINK (Zero-Ink) , ossia senza inchiostro, imprime le immagini attraverso uno scambio termico su più strati, offrendo in pochissimo tempo una stampa rapida con una risoluzione di 313 x 400 dpi

La batteria ai polimeri di litio da 500mAh garantisce una durata del dispositivo fino a 20 ore

La Mi Portable Photo Printer è compatibile con Android ed iOS ; per poterla utilizzare è sufficiente scaricare e installare sul proprio Smartphone l’App Xiaomi Home

Attraverso l’applicazione dedicata Mi Home è possibile gestire al meglio la stampante, inoltre con essa si possono creare collage attraverso template predefiniti, creare delle stampe tipo foto tessere, stampare foto AR (Realtà Aumentata), creare foto musicali e molto altro ancora

