STAMPANTE FOTOGRAFICA Epson in offerta speciale FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Hai mai desiderato stampare foto di alta qualità direttamente da casa? Questo è il momento perfetto per farlo! L’Epson Expression Photo XP-8700 è la soluzione ideale per soddisfare le tue esigenze fotografiche. E la buona notizia è che è in offerta su Amazon a soli 134€, con uno sconto del 15%! Non perdere questa opportunità di possedere una stampante di qualità a un prezzo conveniente. Approfitta di questa promozione e scopri il piacere di stampare foto straordinarie con l’Epson Expression Photo XP-8700.

Epson Expression Photo XP-8700 è una stampante fotografica di alta qualità che offre risultati eccezionali. Con una risoluzione di stampa fino a 5760 x 1440 dpi, questa stampante ti permette di ottenere dettagli nitidi e colori vibranti nelle tue stampe fotografiche. Grazie alla sua funzione di stampa a 6 colori e alle cartucce di inchiostro individuali, puoi ottenere una riproduzione precisa dei colori e una resa di qualità professionale.

La stampante è dotata di una varietà di funzioni avanzate che la rendono estremamente versatile. Puoi stampare su diversi tipi di supporti, come carta fotografica lucida, opaca e fine art, così come su CD e DVD stampabili. L’Epson Expression Photo XP-8700 supporta anche la stampa senza bordi, permettendoti di creare foto di formato standard o panoramiche senza margini fastidiosi.

Un’altra caratteristica interessante di questa stampante è l’alimentatore automatico di documenti da 30 fogli, che semplifica la digitalizzazione e la copia di documenti di varie pagine. Con la connettività Wi-Fi integrata, puoi stampare direttamente dal tuo smartphone o tablet in modo facile e veloce. Inoltre, la stampa fronte-retro automatica ti consente di risparmiare carta e di contribuire all’ambiente.

Se sei appassionato di fotografia e desideri stampare immagini di alta qualità direttamente da casa, l’Epson Expression Photo XP-8700 è la scelta perfetta. E con l’offerta speciale su Amazon, puoi acquistarla a soli 134€, con uno sconto del 15%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.