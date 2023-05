Stampa TUTTE LE FOTO che vuoi direttamente dal tuo iPhone con questo gioiellino IN OFFERTA

Per gli appassionati di fotografia e i nostalgici della stampa istantanea, non c’è occasione migliore di questa! La Fujifilm Instax LINK WIDE è attualmente in offerta su Amazon a 128€, con uno sconto del 20% sul prezzo originale.

Si tratta di uno degli strumenti di stampa istantanea più desiderati del momento e oggi può essere vostro ad un prezzo stracciato. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Fujifilm Instax LINK WIDE: come utilizzare la mini stampante portatile

La Fujifilm Instax LINK WIDE è un dispositivo elegante, compatto e facile da utilizzare, che stampa fotografie istantanee di alta qualità dal tuo smartphone.

Con la tecnologia Bluetooth, puoi connetterti rapidamente al tuo dispositivo e iniziare a stampare in pochi secondi. La stampante supporta il formato di stampa Instax WIDE, offrendo immagini più grandi rispetto alle tradizionali stampanti Instax. Grazie alla sua app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, potrai godere di una serie di funzioni creative come la stampa da video, il collage di foto e molto altro. Inoltre, la Fujifilm Instax LINK WIDE è alimentata da una batteria ricaricabile, per la massima comodità e mobilità.

La Fujifilm Instax LINK WIDE non è solo una stampante per foto, ma un vero e proprio strumento per liberare la tua creatività. Le sue funzioni creative, disponibili nell’app dedicata, ti permettono di giocare con le tue foto come mai prima d’ora. Che si tratti di trasformare un video in una serie di scatti istantanei, o di creare un collage di foto per catturare un’intera giornata, le possibilità sono infinite.

Ad oggi la mini stampante per smartphone Fujifilm Instax LINK WIDE è in offerta su Amazon a 128€, con uno sconto del 20% sul prezzo originale. Si tratta di un vero e proprio gioiellino ma fai attenzione, la promozione è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.