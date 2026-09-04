Stalkerware, così si agganciano al tuo telefono: ascoltano conversazioni, vedono foto e leggono i messaggi

Ci sono minacce digitali che non fanno rumore e proprio per questo possono diventare particolarmente difficili da individuare.

Alcuni software riescono infatti a nascondersi nello smartphone e a raccogliere informazioni senza mostrare segnali evidenti. Capire come possono entrare nel dispositivo e quali indizi osservare è il primo passo per accorgersi che qualcosa non va.

Come si installa e quali dati può sottrarre dal telefono

Lo stalkerware di solito non arriva come un virus qualsiasi. Nella maggior parte dei casi, secondo le indicazioni delle autorità per la tutela dei consumatori e degli esperti di sicurezza, serve un accesso fisico al telefono, anche solo per pochi minuti. Può essere una ex relazione, un familiare, un collega, qualcuno che conosce il codice di sblocco e approfitta di un momento in cui il dispositivo resta incustodito.

Una volta dentro, il programma può ottenere permessi molto pesanti: leggere SMS ed email, guardare foto e video, controllare la cronologia di navigazione, registrare chiamate, seguire la posizione in tempo reale e, nei casi più gravi, accendere il microfono per ascoltare quello che succede intorno. Alcune app si nascondono dietro nomi anonimi, come “Servizio di sistema”. Altre non mostrano nemmeno un’icona. Restano lì, dietro le quinte. Senza notifiche evidenti.

I segnali da non ignorare: permessi sospetti, accessi fisici e informazioni private conosciute da altri

Una batteria che si scarica in fretta, il telefono che si scalda senza motivo, un consumo anomalo di dati o riavvii improvvisi possono essere campanelli d’allarme. Da soli, però, non provano la presenza di un software spia: potrebbero dipendere anche da un’app che funziona male o da un guasto del dispositivo. Più utile è mettere insieme questi segnali con il comportamento di chi potrebbe controllare il telefono.

Se qualcuno sa dove vi trovate senza che glielo abbiate detto, cita dettagli di conversazioni private, conosce siti visitati o persone contattate, allora il sospetto diventa più serio. “Sapeva cose che non poteva sapere”, raccontano spesso le vittime agli sportelli antiviolenza. Conta anche ricostruire gli ultimi accessi: chi ha avuto il telefono in mano? Chi conosce il PIN? Chi ha chiesto di “sistemare un’impostazione” o installare un’app? Attenzione, però: la fuga di dati può passare anche da account sincronizzati, cloud condivisi, dispositivi collegati o autorizzazioni date in passato.

Cosa fare in sicurezza: controlli, aggiornamenti e richiesta di aiuto da un dispositivo protetto

Se c’è il sospetto di essere spiati, la prima regola è non agire d’istinto sul telefono forse compromesso. Cancellare un’app, cambiare password o ripristinare il dispositivo può far capire alla persona che controlla di essere stata scoperta. E questo, soprattutto nei casi di controllo coercitivo o violenza, può aumentare il rischio.

Meglio cercare informazioni e aiuto da un dispositivo sicuro, a cui il presunto aggressore non abbia accesso: il telefono di una persona fidata, un computer pubblico, uno sportello specializzato. Sul piano tecnico conviene controllare con calma i permessi delle app, verificando quali possono accedere a posizione, microfono, fotocamera, contatti e file; aggiornare il sistema operativo; scaricare app solo dagli store ufficiali; proteggere gli account con password nuove e autenticazione a due fattori.

Se il pericolo è concreto, è prudente rivolgersi a centri antiviolenza, forze dell’ordine o professionisti della sicurezza digitale. Un telefono spiato non è solo un problema informatico. Può diventare uno strumento di pressione quotidiana.