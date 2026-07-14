Stai spegnendo il tuo iPhone nel modo sbagliato: ecco come farlo molto più velocemente

Con iOS 18 Apple ha cambiato, in modo discreto ma concreto, il modo per spegnere l’iPhone. Nel Centro di controllo è comparso un pulsante digitale che permette di arrivare al cursore di spegnimento senza ricordare combinazioni di tasti.

Una scorciatoia utile soprattutto sui modelli con Face ID, dove tra tasto laterale e volume non sempre si va al primo colpo. Serve quando il telefono si impunta, quando si vuole riavviare il dispositivo o, più semplicemente, quando si vuole spegnerlo in fretta.

Perché la combinazione di tasti non è più la strada più rapida

Per anni spegnere l’iPhone è stato un gesto semplice: si teneva premuto il tasto laterale, compariva il cursore e via, telefono spento. Con gli iPhone senza tasto Home e con Face ID, però, la procedura è cambiata. Sui modelli più recenti bisogna premere insieme il tasto laterale e uno dei tasti volume. Dopo qualche secondo appare la schermata con il cursore “spegni”, da trascinare verso destra. Il sistema funziona, certo. Ma non è sempre immediato.

Può capitare di richiamare Siri per errore, tentare uno screenshot nel momento sbagliato o finire sulla schermata delle chiamate di emergenza. Una piccola noia, soprattutto quando si ha fretta. Apple, nelle sue guide di supporto, continua a indicare la combinazione fisica come valida. Ma oggi non è più l’unico modo per arrestare il dispositivo.

Il pulsante nascosto nel Centro di controllo da iOS 18

La via più veloce, con iOS 18, passa dal Centro di controllo. Si sblocca l’iPhone, si scorre verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo e si guarda in alto: lì c’è il nuovo pulsante di accensione digitale. Niente tasti da premere insieme. Basta tenere premuta l’icona per qualche istante e compare la classica schermata con il cursore per spegnere iPhone. A quel punto si trascina “spegni” e si aspetta l’arresto del dispositivo.

È un passaggio più diretto, anche per chi non usa spesso queste funzioni. C’è solo un dettaglio da ricordare: il comando è disponibile sui dispositivi aggiornati ad iOS 18 o versioni successive. Chi usa ancora una versione precedente deve continuare con la combinazione tra tasto laterale e volume, oppure passare dalle impostazioni, dove resta l’opzione di spegnimento nella sezione generale.

iPad, sblocco e sicurezza: cosa succede davvero

Lo stesso meccanismo arriva anche su iPad, da iPadOS 18 in poi. Anche sul tablet il Centro di controllo include il pulsante digitale per lo spegnimento, comodo soprattutto sui modelli più recenti, dove i tasti fisici possono essere meno pratici da raggiungere. Succede, per esempio, con una custodia piegata a metà o con la tastiera collegata. C’è però un comportamento da conoscere: quando si tiene premuto il pulsante di accensione nel Centro di controllo, iPhone o iPad possono chiedere di nuovo lo sblocco con Face ID, Touch ID o codice, anche se poi lo spegnimento non viene completato.

È una misura di sicurezza. Dopo l’accesso a quel comando, il dispositivo torna a richiedere l’autenticazione. In pratica, il nuovo pulsante non serve solo a spegnere più velocemente l’iPhone: può diventare anche un modo rapido per bloccarlo. Un gesto in meno, qualche secondo risparmiato e meno tentativi a vuoto sui tasti laterali.