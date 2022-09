Stabilizzatore DJI Osmo Pocket con videocamera 4K Integrata in offerta su Amazon

Il DJI Osmo Pocket Gimbal è uno stabilizzatore gimbal leggero che è abbastanza compatto da poter essere portato ovunque tu vada. Questa unità all-in-one è dotata di stabilizzazione a 3 assi per uniformare le tue riprese. Osmo Pocket incorpora un sensore da 1/2,3 pollici e un ampio angolo f/2.0, 80, e possiede un obiettivo per registrare video cinematografici fino a 4K60 e foto da 12 MP su una scheda microSD fino a 256 GB. Acquistalo su Amazon a soli 299,00€ invece di 359,00€.

Usa l’app Mimo di DJI e il tuo smartphone iOS o Android per perfezionare le tue riprese con schemi di ripresa, movimenti della fotocamera, filtri e colonne sonore preimpostati. Collega l’Osmo Pocket tramite gli adattatori USB Type-C o Lightning inclusi per utilizzare il tuo smartphone con l’app Mimo. Aggiungi il modulo wireless disponibile separatamente per il controllo e la trasmissione a distanza. Una modalità Pro ti consente di regolare le impostazioni ISO e di esposizione della fotocamera per la massima creatività.

A differenza di uno smartphone di dimensioni simili, l’Osmo Pocket offre funzioni intelligenti come Active Track, FaceTrack e Motionlapse per creare effetti avvincenti e creativi. Scegli tra scatti panoramici a 180° e 3 x 3 per catturare ampi panorami. La modalità FPV offre una prospettiva selfie e NightShot può essere utilizzato per catturare scene al chiaro di luna o in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema di raffreddamento passivo di Osmo Pocket dissipa il calore in modo silenzioso e una batteria ricaricabile consente alla fotocamera di registrare fino a 140 minuti di video a 1080p. Accessori come filtri ND, una prolunga retrattile, una custodia impermeabile e un supporto per accessori sono disponibili separatamente per completare la tua esperienza con Osmo Pocket. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.