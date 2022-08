SSSD WD_BLACK SN750 da 500 GB in bundle con Battlefield 2042 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Preparati per oltrepassare i limiti grazie all’SSD interno WD_BLACK SN750 SE NVMe da 500 GB di WD, che include un codice di download per l’edizione Windows standard completa di Battlefield 2042. Questo SSD sfrutta un’interfaccia PCIe 4.0 e la tecnologia NVMe per garantire velocità di lettura sequenziale fino a 3600 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 2000 MB/s. Acquistalo ora su Amazon in bundle con il gioco Battlefield 2042 a soli 87,00€ invece di 138,99€.

Queste caratteristiche riducono i tempi di caricamento del sistema e dei giochi per massimizzare le prestazioni. Per garantire una lunga vita operativa, il dashboard WD_BLACK ti aiuta a mantenere la salute dell’unità con la sua modalità “gioco“.

Questo SSD ha una capacità di 500 GB, un fattore di forma M.2 2280, una valutazione MTTF (tempo medio di guasto) di 1,75 milioni di ore ed è retrocompatibile con PCIe 3.0. La protezione è fornita da una garanzia limitata di 5 anni.

L’edizione limitata WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD (Battlefield 2042 PC Game Code Bundle) include un codice per il download per PC dell’ultimo capitolo della serie di giochi più famosa al mondo.

Scatena velocità elevate e prestazioni intense con la tecnologia di archiviazione PCIe 4.0. Presente anche la compatibilità con le versioni precedenti con PCIe 3.0. Le velocità di lettura sequenziale fino a 3600 MB/s aumentano i tempi di caricamento del sistema, del gioco e dei livelli, così puoi tornare all’azione più velocemente. Inoltre, grazie alla capacità fino a 500 GB, l’SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe ti offre molto spazio per archiviare i salvataggi di gioco e gli aggiornamenti futuri.

Le unità WD_BLACK SN750 SE consumano fino al 30% in meno di energia rispetto al predecessore, permettendoti di rimanere in gioco più a lungo prima della prossima ricarica. Costruito per essere compatibile con le schede madri e i sistemi moderni, questo SSD M.2 2280 sottile e leggero offre un’installazione rapida e intuitiva. Approfitta ora dello sconto del 37%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.