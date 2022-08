SSD WD Blue SN550 da 1TB: 39% di sconto su Amazon

Che tu stia lavorando, creando, giocando casualmente o elaborando grandi quantità di dati, l’SSD interno Blue SN550 NVMe M.2 da 1 TB di WD mette la potenza di un dispositivo NVMe nel palmo della tua mano. Acquistalo su Amazon a soli 104,99€ invece di 170,99€.

Questo SSD ha una capacità fino a 1 TB e caratteristiche e fattore di forma M.2 2280, un’interfaccia PCIe 3.0 x4, memoria flash NAND 3D, velocità di lettura sequenziale fino a 2400 MB/s, velocità di scrittura sequenziale fino a 1950 MB/ s e una valutazione MTTF (Mean Time to Failure) di 1,7 milioni di ore. Inoltre ha una resistenza di 600 TB TBW (Total Bytes Written) e grazie all’SSD Dashboard di WD, lo stato di salute del tuo SSD sarà costantemente monitorato.

Inoltre, la velocità di scrittura si basa sulla cache. Come la maggior parte degli SSD di questi tempi, le prestazioni di scrittura del WD Blue SN550 peggiorano dopo che la cache di scrittura si è riempita. In termini di prestazioni casuali, l’azienda stima che l’SN550 raggiunga oltre 410.000/405.000 IOPS in lettura/scrittura.

Presente anche uno schema ECC multi-gear e varie altre tecnologie di gestione che aiutano la longevità del flash NAND, l’SSD è classificato per resistere fino a 600 TB di scritture alla massima capacità, se l’unità è entro i suoi cinque anni garanzia.

WD fornisce agli utenti una toolbox e un software di clonazione. SSD Dashboard di WD è un toolbox SSD basato su Windows che ti consente di monitorare e analizzare la salute e le prestazioni del tuo SSD, nonché di aggiornare il firmware se l’azienda ne rilascerà uno in futuro.

Insieme alla casella degli strumenti, Acronis True Image WD Edition è un programma di clonazione di facile utilizzo che consente di migrare rapidamente e facilmente i dati dalla vecchia unità al nuovo SSD WD. Può anche essere utilizzato per creare immagini di sistema per il backup, il che può essere molto utile se/quando Windows decide di interrompersi dopo un aggiornamento del sistema. Approfitta ora dello sconto del 39%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.