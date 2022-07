A 45 euro questo SSD SanDisk Plus è da prendere subito!

Il passaggio dall’ormai datato HDD all’SSD è obbligatorio per chiunque voglia che il suo computer sia più veloce e performante. Vale anche per iMac e MacBook, ovviamente. Se ti trovi in questa situazione, dovresti prendere in considerazione l’idea di acquistare un SSD di un brand affidabile, proprio come SanDisk.

Con diverse ore d’anticipo rispetto al Prime Day 2022, sul SanDisk Plus SSD da 480GB c’è un invitante sconto del 25% che porta il prezzo finale a 44,99 euro.

L’utilizzo di un SSD si traduce in enormi benefici. L’avvio, il caricamento e la risposta delle singole applicazioni è nettamente più rapido e – più in generale – le prestazioni dell’intera macchina mutano in positivo rispetto a quando si utilizza un tradizionale HDD.

Per quanto riguarda questo SanDisk Plus da 480GB da 2,5″, garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 545 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 450 MB/s. Il prodotto è inoltre resistente agli urti (fino a 1500 g), alle vibrazioni (5 gRMS, 10-2000 HZ/4,9 gRMS, 7-800 HZ) e alle temperature estreme (da 0 a 70°).

Volendo semplificare il concetto, la sostituzione di un HDD con un SSD è fondamentale per potenziare il proprio computer. In alcuni casi, un SSD è in grado anche di “resuscitare” una macchina ormai data per spacciata. Date un’occhiata sul web, troverete molte testimonianze.