SSD Samsung portatile da 1TB: OFFERTISSIMA attiva (-26!)

L’SSD Samsung portatile da 1TB rappresenta l’ultima frontiera della velocità e della praticità nel campo dello storage esterno. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è ben 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale, garantendo prestazioni eccezionali per il trasferimento di dati veloci e efficienti.

Dotato dell’interfaccia USB 3.2 Gen 2, che supporta fino a 10 Gbps, l’SSD è retrocompatibile per una facile connettività con una vasta gamma di dispositivi. Che tu stia utilizzando un PC moderno o un modello più vecchio, l’SSD Samsung T7 assicura una connessione stabile e veloce.

La scocca in metallo del T7 non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una durevolezza eccezionale, permettendo di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza senza compromettere le prestazioni o l’integrità dei dati.

Per la massima sicurezza dei tuoi dati, l’SSD offre la protezione con password opzionale e l’encryption hardware AES 256 bit. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 e successivi, l’SSD Samsung T7 si adatta alle esigenze di diversi utenti e dispositivi. Tuttavia, è importante notare che alcune versioni più datate potrebbero non essere completamente supportate. I cavi inclusi nella confezione sono USB tipo C a C e USB Tipo C a A.

Su Amazon, oggi, l’SSD Samsung da 1TB viene scontato del 26% e viene venduto al costo totale e finale di 118,60€.