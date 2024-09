SSD Samsung maxi scontato su Amazon: 1TB di storage al 39% di sconto

Un SSD è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash per conservare le informazioni e oggi, su Amazon, l’SSD Samsung da 1TB viene maxi scontato del 39% e viene venduto a 88€.

Ecco le caratteristiche di questo SSD Samsung da 1TB

L’SSD Samsung 870 EVO da 1TB rappresenta una soluzione di archiviazione di alta qualità per chi cerca prestazioni eccellenti e affidabilità. Questo SSD offre una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, migliorando significativamente le prestazioni del tuo PC, sia che tu lo utilizzi per la navigazione web, la creazione di contenuti o il gaming.

L’interfaccia SATA 6 Gb/s è compatibile anche con le versioni precedenti, come SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, garantendo così una perfetta integrazione con una vasta gamma di dispositivi, dai PC desktop ai laptop.

Progettato per rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di utenti, l’870 EVO offre fino a 8TB di spazio di archiviazione, il massimo disponibile sul mercato senza compromettere le performance. Questo lo rende ideale per chi necessita di grandi capacità di archiviazione per file multimediali, rendering accelerati e altre applicazioni intensive.

Grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, la velocità di scrittura viene ulteriormente ottimizzata, migliorando la reattività del sistema in scenari ad alto utilizzo. Inoltre, il software Samsung Magician 6 fornisce una serie di strumenti utili per gestire l’SSD, monitorare lo stato di salute e assicurarsi che l’unità sia sempre aggiornata con le ultime novità in termini di sicurezza e prestazioni.

Su Amazon, oggi, l’SSD Samsung da 1TB viene scontato del 39% per un costo totale e finale di 88€. Approfittane ora!

