SSD Samsung da 1TB: portatile e al 41% di sconto su Amazon, AFFARONE

Samsung riesce ad offrire il massimo della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD portatile da 1TB viene messo in sconto del 41% per un costo finale e totale di 99,99€.

Capiente e fulmineo: ecco l’SSD Samsung al 41% di sconto!

Il Samsung SSD Portatile T7 Shield è la scelta ideale per chi cerca alte prestazioni e protezione in un dispositivo compatto e versatile. Grazie alle sue velocità di lettura e scrittura sequenziali ultra-elevate, rispettivamente fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s, questo SSD è perfetto per attività come l’editing istantaneo direttamente dal drive, senza la necessità di trasferire i file su un altro dispositivo.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Mac, Windows (PC e laptop), videocamere, PS5, Xbox, smartphone e tablet, il T7 Shield offre una flessibilità eccezionale per utenti di ogni tipo.

La sua capacità massima di 4 TB permette di archiviare una quantità considerevole di dati, rendendolo ideale per progetti di lavoro o per la conservazione di file personali e multimediali.

Il T7 Shield è costruito per durare, grazie alla sua certificazione IP65, che lo rende resistente a polvere, acqua e cadute fino a 3 metri di altezza. La scocca in gomma high-tech non solo lo protegge dagli urti, ma con il supporto della tecnologia Dynamic Thermal Guard, controlla efficacemente il calore, mantenendo prestazioni elevate anche durante l’utilizzo prolungato o la gestione di progetti complessi.

Su Amazon, oggi, l’SSD portatile Samsung da 1TB viene messo in sconto del 41% per un costo finale e totale di 99,99€. Approfittane adesso e sfrutta questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.