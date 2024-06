SSD Samsung da 1TB in maxi offerta su Amazon (-39%)

Samsung è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto del 39% sull’SSD da 1TB per un costo totale e finale di 89€.

SSD da 1TB Samsung a disposizione ad un prezzo bassissimo

L’SSD Samsung da 1TB è una soluzione di archiviazione digitale avanzata, ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con una capacità di archiviazione di 1 TB, questo SSD offre ampio spazio per tutti i tuoi dati, applicazioni e giochi. La sua interfaccia disco rigido Serial ATA-600 e la tecnologia di connettività SATA garantiscono una compatibilità e una velocità eccezionali.

Questo SSD interno utilizza la tecnologia QLC di seconda generazione, che consente di ottenere prestazioni superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Il fattore di forma da 2,5 pollici lo rende perfetto per l’installazione in desktop e altri dispositivi compatibili. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, questo SSD assicura un’esperienza utente fluida e reattiva.

L’interfaccia SATA 6 Gb/s del SSD Samsung è compatibile con le interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, offrendo flessibilità e facilità di integrazione con una vasta gamma di sistemi. La sua caratteristica speciale di essere un’unità SSD interna aggiunge un ulteriore livello di affidabilità.

Disponibile nel classico colore Black, questo SSD si integra perfettamente con qualsiasi configurazione di sistema. La sua descrizione disco rigido come unità a stato solido evidenzia la sua natura avanzata e le sue prestazioni superiori. È progettato per una installazione come hard drive interno, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca di aggiornare il proprio sistema con un’opzione di archiviazione più veloce e affidabile.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 39% sull’SSD Samsung da 1TB per un costo totale e finale di 89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.