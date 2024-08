SSD Samsung da 1TB ad un PREZZO REGALATO con la promo Amazon

Samsung riesce ad offrire sempre il top della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD da 1TB viene messo in sconto del 39% e viene venduto a 89€.

SSD Samsung da 1TB

L’SSD Samsung 870 EVO da 1TB offre prestazioni eccezionali per migliorare l’efficienza del tuo PC. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, questo SSD assicura un significativo incremento delle prestazioni del sistema.

Grazie all’interfaccia SATA 6 Gb/s, è compatibile anche con le interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, garantendo versatilità d’uso. Progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, l’870 EVO è compatibile con PC e laptop, rendendolo una scelta ideale per una vasta gamma di dispositivi.

Questo SSD è disponibile con capacità fino a 8 TB, offrendo la massima capacità di archiviazione sul mercato senza compromessi sulle prestazioni. Che si tratti di navigazione in Internet, tempi di rendering accelerati o gestione di grandi quantità di dati, l’870 EVO è progettato per mantenere elevate prestazioni a lungo termine.

Una delle caratteristiche distintive dell’870 EVO è l’Intelligent Turbo Write, che accelera ulteriormente la velocità di scrittura, migliorando l’efficienza del dispositivo. Inoltre, il software Samsung Magician 6 offre una serie di strumenti utili per gestire la tua unità. Con questo software, puoi monitorare la salute e lo stato dell’SSD, oltre a tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti, garantendo che il tuo dispositivo funzioni sempre al meglio.



