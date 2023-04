Samsung sconta la sua eccellente SSD interna di stirpe Qvo da 1TB su Amazon. Perfetta per content creator, professionisti o per gli utenti comuni, la 870 EVO vanta prestazioni, affidabilità e compatibilità indiscusse perché sono basate sulle pionieristiche tecnologia V-NAND di Samsung che aumenta la velocità e l’affidabilità dell’unità. Acquisti su Amazon 870 Evo a 87€ invece di 139,99€.

SSD Samsung 870 QVO: perché sì

Se stai cercando un SSD veloce, affidabile e capiente per il tuo PC o laptop, il Samsung SSD 870 EVO da 1 TB potrebbe essere la soluzione che fa per te. Si tratta dell’ultimo modello della serie di SSD più vendute al mondo, che offre prestazioni di alto livello grazie alla tecnologia Samsung V-NAND TLC di sesta generazione e al controller Samsung MKX Metis.

Il Samsung SSD 870 EVO raggiunge le massime velocità consentite dall’interfaccia SATA III, pari a 560 MB/s in lettura sequenziale e 530 MB/s in scrittura sequenziale. Inoltre, grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite, che sfrutta una cache SLC ibrida, è in grado di mantenere alte prestazioni anche in caso di carichi di lavoro intensi e prolungati. Le prestazioni casuali si attestano sui 98K IOPS in lettura e 88K IOPS in scrittura, garantendo una buona reattività del sistema.

È un prodotto molto affidabile e resistente, con una garanzia limitata di 5 anni o di 600 TBW (terabyte scritti), a seconda di quale limite venga raggiunto prima. Questo significa che puoi usare il tuo SSD con tranquillità e a lungo, senza temere usura o perdita di dati. Il Samsung SSD 870 EVO supporta anche la crittografia AES 256-bit, per proteggere i tuoi dati sensibili da accessi non autorizzati.

Infine, ha un form factor da 2,5 pollici e uno spessore di soli 7 mm, il che lo rende compatibile con la maggior parte dei PC e laptop che supportano lo standard SATA. Inoltre, grazie al software Samsung Magician e al software di migrazione dati inclusi nella confezione, è facile installare e gestire il tuo SSD, ottimizzando le sue prestazioni e monitorando il suo stato.

Il prezzo di listino standard è di 140€, ma su Amazon lo paghi solo 87€ incluse spedizioni. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime e richiedi la spedizione gratuita del prodotto.

