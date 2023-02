L’SSD Portable da 1TB di SanDisk è un prodotto affidabile e resistente. Questo disco SSD esterno – il #1 più venduto nella categoria “Unità a stato solido esterne” di Amazon – offre velocità di lettura e scrittura fino a 520 MB/s, garantendo prestazioni top ad un prezzo – oggi – incredibilmente vantaggioso. Sullo store del gigante di Seattle lo trovi infatti scontato del 54%, quindi significa che hai la possibilità di risparmiare oltre 100€!

SSD SanDisk Portable: il #1 su Amazon

Autoalimentata e perfetta per videomaker e fotografi, l’SSD portatile SanDisk utilizza una connessione USB-C ma include un cavo USB-A per chi ha prese diverse. Puoi portarlo ovunque e pur non essendo della linea Extreme, è incredibilmente robusto: è resistente alle cadute da un massimo di 2 metri. E in più, è che davvero molto, molto performante. Non a caso è uno dei più apprezzati dagli utenti, e la usiamo anche noi in Redazione.

520 MB/s(1A) di velocità in lettura: alte prestazioni in una SSD portatile.

Portala con te nei tuoi viaggi più avventurosi: resistente alle cadute da un massimo di due metri, questa unità è pronta ad affrontare qualsiasi sfida.

Fissa l’unità al passante della cintura o allo zaino in tutta sicurezza grazie al robusto gancio in gomma.

Il pratico gancio consente di fissare l’unità al passante della cintura o dello zaino per una maggiore sicurezza quando sei in giro. Viaggia senza preoccupazioni grazie ad un guscio in silicone resistente che offre una sensazione eccellente e una protezione aggiuntiva all’esterno, rendendo questa unità ideale per tutti i professionisti creativi e per gli utenti più esigenti. È l’archivio ideale quando lavori al montaggio delle vacanze direttamente in spiaggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.