SSD portatile Samsung da 2TB in MEGA SCONTO Amazon: OFFERTA OUTLET

Tutte le caratteristiche dell’SSD portatile Samsung da 2TB

Scopri l’SSD portatile Samsung da 2TB, un dispositivo che ridefinisce la velocità e l’affidabilità per l’archiviazione dei tuoi dati. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è ben 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale, permettendoti di spostare grandi quantità di dati in pochi istanti.

Dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 2 che raggiunge fino a 10 Gbps, il T7 è anche retrocompatibile con le versioni precedenti di USB, assicurando massima versatilità e compatibilità con i tuoi dispositivi esistenti. La robusta scocca in metallo del T7 non solo offre un design elegante, ma garantisce anche una durevolezza straordinaria, sopportando cadute fino a 2 m di altezza.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità con il T7. Puoi proteggere i tuoi file con una password opzionale e godere della tranquillità offerta dalla crittografia hardware AES 256 bit, mantenendo le tue informazioni sensibili al sicuro da accessi non autorizzati.

Il T7 supporta una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 e successivi. Questo garantisce che tu possa utilizzare il tuo SSD con praticamente qualsiasi dispositivo moderno. Tuttavia, è importante notare che le versioni precedenti di Windows, Mac, e Android potrebbero non essere supportate.

