SSD portatile Samsung da 1TB al 35% di sconto su Amazon: OCCASIONE OUTLET

L’SSD portatile Samsung da 1TB offre prestazioni ad alta velocità con un design robusto e una protezione extra contro acqua e polvere, grazie alla certificazione IP65. Questo SSD è fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni grazie alla connessione USB 3.2 Gen.2, raggiungendo velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s.

Progettato per resistere agli urti, l’SSD portatile T7 Shield è dotato di una scocca in gomma resistente che può sopportare cadute da un’altezza fino a tre metri. Questa caratteristica lo rende un compagno sicuro e affidabile anche durante gli spostamenti.

L’unità viene fornita con due cavi USB: un cavo da Tipo C a Tipo C e un cavo da Tipo C a Tipo A, consentendo la connessione a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questa versatilità assicura che tu possa utilizzare l’SSD portatile con tutti i tuoi dispositivi preferiti senza problemi di compatibilità.

Questo dispositivo combina velocità, design durevole e compatibilità estesa, rendendolo una scelta eccellente per chi ha bisogno di archiviare e trasferire dati rapidamente e in modo sicuro. Che tu stia lavorando in movimento o semplicemente cercando una soluzione di archiviazione affidabile, questo SSD soddisferà tutte le tue esigenze.

Su Amazon, oggi, l’SSD Samsung portatile da 1TB viene messo in maxi sconto del 35% per un costo totale e finale di 108,98€.