SSD NVME WD_BLACK SN770 da 500GB in offertona su Amazon a meno di 90 euro

Porta i tuoi giochi e le prestazioni generali del tuo pc ad un livello superiore con l’SSD Western Digital WD_Black SN770 NVMe M.2 da 500 GB. Se hai deciso di fare un upgrade per giocare al massimo delle prestazioni ai tuoi titoli preferiti, l’SN770 offre ampio spazio di archiviazione con velocità avanzate progettate per farti entrare più rapidamente nei giochi e nelle applicazioni. Acquistalo su Amazon a soli 89,71€ invece di 132,70€.

Grazie a questo SSD avrai 500 GB di spazio di archiviazione, adatto quindi per giochi, file, foto e altro ancora. Con un’interfaccia PCIe 4.0 x4, arriverai a velocità di lettura e scrittura sequenziale avanzate fino a 5.000 e 4.000 MB/s rispettivamente, e riuscirai a sfruttare la compatibilità con le versioni precedenti tramite le interfacce PCIe 3.0.

Presente anche una modalità di gioco integrata che consente di ottimizzare le prestazioni e monitorare lo stato di salute dell’SN770. L’avanzata tecnologia di gestione termica mantiene un funzionamento costante e riduce al minimo il throttling, rendendolo adatto alle moderne schede madri e notebook.

L’SN770 offre velocità di lettura e scrittura casuali fino a 800.000 IOPS, garantendo una velocità avanzata adatta per il gioco e per chi lo utilizza per lavoro. Inoltre, puoi stare tranquillo, perchè mentre giochi o lavori hai a disposizione circa 300 TBW, quindi è garantito per durare molti anni. Puoi utilizzarlo anche per potenziare il tuo laptop, rispetto al modello precedente la massima velocità raggiunta è superiore del 20% rispetto alla generazione precedente (parliamo del modello da 1 TB). E con la Dashboard WD_BLACK, hai sempre tutto sotto controllo. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.