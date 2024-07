SSD Kingston da 240GB a 24€ su Amazon: OFFERTA PAZZESCA

L’SSD Kingston è un’unità a stato solido con una capacità di archiviazione digitale di 240 GB. Utilizza l’interfaccia Serial ATA e la tecnologia di connettività SATA, rendendolo compatibile con dispositivi che supportano SATA Rev. 3.0 e retrocompatibile con lo standard SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Il marchio Kingston garantisce affidabilità e prestazioni elevate, mentre il fattore di forma da 2,5 pollici rende questo SSD adatto per una vasta gamma di applicazioni.

Una delle caratteristiche speciali di questo SSD è la sua resistenza agli urti, che lo rende molto più durevole rispetto ai tradizionali hard drive. La rapidità di avvio del sistema, caricamento e trasferimento dei file è notevolmente migliorata, rendendo questo SSD 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale. Questo garantisce elevate prestazioni e una reattività eccezionale nei processi multi-tasking.

L’SSD Kingston è progettato per essere installato internamente nei dispositivi, offrendo una soluzione di archiviazione affidabile e duratura. La colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a qualsiasi configurazione. Questo drive SSD è disponibile in capacità multiple, offrendo tutto lo spazio necessario per le applicazioni o per la sostituzione degli hard drive esistenti.

È importante notare che l’effettiva capacità di archiviazione dati dell’unità può essere leggermente inferiore a quella riportata sul prodotto. Questo SSD rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di archiviazione rapido, affidabile e resistente, capace di migliorare significativamente le prestazioni del proprio sistema.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto maxi del 40% sull’SSD Kingston da 240GB per un prezzo finale e totale di soli 24€.