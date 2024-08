SSD Kingston ad un prezzo choc: storage e velocità garantite

L’SSD Kingston da 240 GB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel proprio sistema di archiviazione. Utilizza un’interfaccia Serial ATA e una tecnologia di connettività SATA, compatibile con SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) e retrocompatibile con SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Il fattore di forma di 2,5 pollici lo rende ideale per installazioni interne in molti laptop e desktop.

Questa unità SSD è progettata per essere resistente agli urti, migliorando la durabilità e la sicurezza dei dati rispetto ai tradizionali hard drive meccanici. Il colore nero e il design compatto si integrano facilmente con il tuo sistema.

Grazie alla sua struttura, il SSD Kingston garantisce una rapidità di avvio del sistema, un caricamento veloce e un trasferimento efficiente dei file, rendendo i processi di multi-tasking estremamente reattivi.

Rispetto agli hard drive tradizionali, questo SSD è 10 volte più veloce, offrendo prestazioni superiori e una reattività senza pari. Sebbene la capacità effettiva di archiviazione possa essere leggermente inferiore rispetto a quella dichiarata, l’unità SSD Kingston si distingue per la sua affidabilità e per l’ottimo rapporto tra velocità e capacità.

