SSD interno con capacità IMMENSA a MICRO PREZZO: solo per OGGI

Se desideri migliorare le prestazioni del tuo computer, non perdere l’opportunità di acquistare l’SSD interno da 960GB Hikvision su Amazon a un prezzo incredibile. Attualmente in offerta a soli 33,59€ con uno sconto del 20%, questo dispositivo rappresenta un investimento eccellente per potenziare la velocità e l’efficienza del tuo sistema.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non lasciarti sfuggire questa promozione unica per migliorare drasticamente le prestazioni del tuo computer!

Tutte le specifiche tecniche dell’SSD interno Hikvision d 960GB

Questo SSD interno Hikvision da 960GB offre una soluzione di archiviazione affidabile e ad alte prestazioni per soddisfare le tue esigenze informatiche.

Dotato di tecnologia di memoria 3D NAND SATA III 6GB/s, questo SSD garantisce velocità di lettura fino a 560 MB/sec e velocità di scrittura di 520 MB/sec. Grazie a queste velocità di trasferimento dati elevate, potrai godere di un avvio rapido del sistema operativo, di tempi di caricamento più brevi per le applicazioni e di un’esperienza informatica più fluida in generale.

La capacità di archiviazione di 960GB ti offre ampio spazio per conservare i tuoi file, documenti, foto, video e giochi preferiti, consentendoti di organizzare e accedere facilmente a tutti i tuoi dati. Inoltre, l’SSD interno Hikvision è progettato per essere compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui computer desktop, laptop e workstation.

Un aspetto importante da considerare è la durata di vita dell’SSD. Questo modello Hikvision è caratterizzato da una grande affidabilità grazie alla tecnologia di memoria 3D NAND, che offre una maggiore resistenza all’usura e una lunga durata nel tempo. Potrai quindi utilizzare il tuo SSD senza preoccupazioni per lungo tempo, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

Al momento l’SSD interno da 960GB Hikvision è disponibile a soli 33,59€ con uno sconto del 20% su Amazon. Con le sue velocità di lettura e scrittura, questo SSD interno ti offrirà un’esperienza informatica rapida e fluida. La capacità di archiviazione di 960GB ti permetterà di conservare tutti i tuoi dati senza problemi. Migliora le prestazioni del tuo computer oggi stesso!

