SSD Interno 120GB: REGALATA a14€ incluse spedizioni

Ci crederesti? Questo SSD interno da 120GB che puoi usare per espandere la memoria interna del Mac o creare un’unità SSD esterna costa solo 14€ incluse spedizioni.

I prezzi delle unità SSD stanno calando drasticamente, ma a questo prezzo è oggettivamente regalato. E non parliamo di un prodottaccio di marca sconosciuta con prestazioni ridicole. Queste unità a brand Intenso vantano velocità di lettura fino a 520 MB/s e velocità di scrittura fino a 480 MB/s e scusate se è poco. Inoltre, si connettono con interfaccia SATA III (6 GPS) e supportano tutte le tecnologie più moderne come smart command e trim che ne allungano la durata.

Resistenti agli urti, silenziose e a bassissimo consumo energetico, sono adatte agli alloggiamenti da 2,5″. Questi SSD sono perfetti per sostituire la vecchia unità ottica del Mac, oppure per mandare in pensione il vecchio e lento hard disk. Se acquisti anche un guscio da 10€, con 25€ ottiene un veloce archivio SSD per i backup di Time Machine e per i contenuti multimediali.

Acquista ora SSD interno Intenso da 120GB a soli 14€ incluse spedizioni.