SSD esterno SanDisk da 1TB al 39% di sconto su Amazon: OFFERTISSIMA OUTLET

L’SSD SanDisk da 1TB rappresenta un’innovativa soluzione di memoria a stato solido basata sullo standard NVMe, progettata per offrire prestazioni eccezionali. Con velocità di lettura fino a 1050 MB/s e scrittura fino a 1000 MB/s, questo dispositivo portatile ad alta capacità è ideale per la creazione di contenuti straordinari e la registrazione di filmati di alta qualità.

La sua robustezza è garantita da una resistenza alle cadute fino a tre metri e da un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere, rendendolo adatto a sfide di ogni genere. La garanzia limitata di 5 anni assicura tranquillità a lungo termine, mentre l’involucro in silicone resistente non solo protegge l’unità ma offre anche una piacevole sensazione al tatto.

Per una sicurezza ulteriore, è dotato di crittografia hardware a 256 bit, proteggendo i contenuti privati con una protezione con password basata su crittografia AES a 256 bit, supportata da Windows 8, Windows 10 e macOS v.10.9 e versioni successive.

Per la massima praticità durante gli spostamenti, è possibile utilizzare il pratico gancio per moschettone per fissare l’SSD al passante di una cintura o allo zaino, garantendo così un facile trasporto e accesso in ogni situazione.

