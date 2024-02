SSD esterno Samsung da 1TB: SCONTATISSIMO su Amazon

Il Samsung T7 è un’unità SSD esterna che offre una capacità di archiviazione digitale di 1 TB, garantendo ampio spazio per memorizzare una vasta gamma di dati, file e documenti. Dotato di un’interfaccia disco rigido USB 3.0, assicura un trasferimento dati veloce e efficiente. Contrariamente al modello precedente, la sua tecnologia di connettività non è USB, ma utilizza invece un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, che offre velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, retrocompatibile con versioni precedenti.

Una delle caratteristiche distintive del Samsung T7 è la crittografia hardware, che garantisce una protezione avanzata dei dati mediante l’utilizzo dell’encription AES a 256 bit. Questa funzione di sicurezza, insieme alla protezione con password opzionale, assicura che i tuoi dati siano al sicuro anche in caso di smarrimento o furto dell’unità.

Il T7 presenta un fattore di forma disco rigido di 2,5 pollici, che lo rende compatto e facilmente trasportabile. La sua robusta scocca in metallo consente di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, assicurando la durabilità e la resistenza dell’unità.

Compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui televisori, il Samsung T7 supporta sistemi operativi come Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 e successivi. La confezione include cavi USB tipo C a C e USB Tipo C a A.