SSD esterno Samsung da 1TB a 100€: FOLLIA AMAZON

Il Samsung T7 è un SSD esterno che offre una capacità di archiviazione di 1 TB. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo presenta un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, che consente velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, rendendolo 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale. È inoltre retrocompatibile con versioni USB precedenti.

Il T7 è dotato di crittografia hardware AES a 256 bit e offre una protezione con password opzionale, garantendo la sicurezza dei dati. La sua scocca in metallo non solo conferisce un aspetto elegante nel colore grigio titanio, ma anche una durevolezza eccezionale, in grado di resistere a cadute da fino a 2 metri di altezza.

Compatibile con vari dispositivi, il T7 supporta Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 e successivi. È importante notare che le versioni precedenti di questi sistemi operativi potrebbero non essere supportate. Il fattore di forma del disco rigido è di 2,5 pollici, rendendolo facilmente trasportabile e adatto all’uso con televisori e altri dispositivi.

Caratterizzato da un design compatto e leggero, il Samsung T7 non richiede alcuna tecnologia di connettività specifica, utilizzando semplicemente il cavo USB incluso. Questo hard drive esterno rappresenta la soluzione ideale per chi cerca velocità, sicurezza e portabilità in un unico dispositivo.

