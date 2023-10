SSD Esterno Portatile Samsung: 1TB di SPAZIO IN PIU' ad un prezzo SCONTATISSIMO

Ti ritrovi continuamente a fare spazio sul tuo computer o sul tuo smartphone a causa della mancanza di memoria? La soluzione è qui, e oggi puoi ottenerla ad un prezzo incredibile. L’ SSD Esterno Portatile da 1 T Samsung è in offerta su Amazon a soli 84,99€ , con uno sconto del 35% sul prezzo originale.

Finalmente avrai l’opportunità di avere una memoria illimitata a portata di mano e di liberarti dai fastidiosi problemi di spazio! La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

SSD Esterno Portatile da 1 T Samsung: tutto lo spazio che vuoi a portata di mano

Questo SSD esterno di Samsung è una vera gemma tecnologica che offre prestazioni straordinarie.

Ecco le sue specifiche tecniche principali:

Capacità da 1 Terabyte: Con 1 TB di spazio di archiviazione, avrai abbastanza memoria per conservare foto, video, documenti e molto altro ancora. Dimentica la preoccupazione di rimuovere i tuoi file preferiti per fare spazio ai nuovi.

Velocità di Trasferimento Elevata: Grazie alla sua tecnologia SSD, questo dispositivo offre velocità di lettura e scrittura impressionanti. Trasferisci file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Design compatto e portatile: il design elegante e leggero rende questo SSD esterno ideale per l’uso in viaggio. Puoi portare con te tutti i tuoi dati senza ingombro.

Sicurezza dei dati: Samsung ha integrato un sistema di sicurezza hardware basato su password per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati.

L’ SSD Esterno Portatile da 1 T Samsung è una soluzione di archiviazione ideale per chiunque abbia bisogno di spazio aggiuntivo e prestazioni superiori. Attualmente in offerta su Amazon a soli 84,99€ grazie ad uno sconto del 35%, è un affare che non puoi permetterti di lasciar scappare. Liberati dai problemi di spazio e mantieni i tuoi dati al sicuro con questo dispositivo Samsung!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.