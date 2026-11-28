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Scegliere un SSD esterno per Mac e PC non è mai stato così importante come oggi: i modelli attuali di Mac, dai MacBook Pro al Mac mini, partono spesso da appena 256 GB di storage interno, uno spazio che si esaurisce in fretta per chi lavora con foto RAW, video in alta risoluzione o semplicemente vuole tenere backup regolari. Un buon SSD esterno risolve il problema in modo elegante, senza sacrificare velocità o portabilità.

Perché scegliere un SSD esterno rispetto a un hard disk tradizionale

La differenza fondamentale tra un SSD esterno e un hard disk meccanico è strutturale: gli SSD non contengono parti in movimento. Questo li rende molto più resistenti agli urti accidentali, più silenziosi e significativamente più veloci nelle operazioni di lettura e scrittura. Se lavori spesso fuori casa o porti il disco nello zaino ogni giorno, la solidità di un SSD è un vantaggio concreto, non teorico.

In termini di velocità, il divario rispetto ai dischi meccanici è netto. Un SSD esterno moderno con interfaccia USB-C può raggiungere velocità di trasferimento che rendono il flusso di lavoro molto più fluido, specialmente quando si spostano cartelle di grandi dimensioni o si lavora direttamente dal disco senza copiare prima i file sul Mac.

Interfacce e protocolli: USB-C, Thunderbolt e cosa cambia nella pratica

L’interfaccia di connessione è uno dei criteri di scelta più importanti per gli SSD esterni compatibili con Mac e PC. Oggi la maggior parte dei modelli usa connettori USB-C, ma sotto quella stessa porta fisica possono nascondersi protocolli molto diversi tra loro.

USB 3.2 Gen 2 : la soluzione più diffusa nella fascia media, con velocità teoriche fino a 10 Gbps. Sufficiente per backup e trasferimento di foto.

: la soluzione più diffusa nella fascia media, con velocità teoriche fino a 10 Gbps. Sufficiente per backup e trasferimento di foto. USB4 : il passo successivo, compatibile con i Mac più recenti e con molti PC di nuova generazione. Offre larghezza di banda molto maggiore.

: il passo successivo, compatibile con i Mac più recenti e con molti PC di nuova generazione. Offre larghezza di banda molto maggiore. Thunderbolt 4 e Thunderbolt 5: il protocollo di punta per chi usa Mac. Velocità elevatissime, ideali per il video editing con materiale ProRes o RAW ad alta frequenza di fotogrammi. Il limite è il prezzo: i dischi Thunderbolt costano sensibilmente di più.

Prima di acquistare, verifica quali porte ha il tuo Mac o PC e quale protocollo supportano. Un disco Thunderbolt collegato a una porta USB standard funzionerà, ma a velocità ridotta.

→ Leggi anche: Memoria Lexar per foto e video: microSD o SSD, quale scegliere

Capacità: quanta ne serve davvero

La risposta dipende dall’uso. Per un backup periodico di un Mac con 256–512 GB interni, 1 TB è il punto di partenza ragionevole. Per chi lavora con video in 4K o 8K, o gestisce librerie fotografiche crescenti, conviene puntare direttamente a 2 TB o più.

Tieni presente che gli SSD esterni sono disponibili anche in tagli da 4 TB e oltre, anche se il costo per gigabyte sale. Valuta sempre quanto spazio occupano i tuoi file attuali e aggiungi un margine di almeno il 30–40% per la crescita futura.

Casi d’uso: backup, fotografia e video editing

Gli SSD esterni sono strumenti versatili, ma le priorità cambiano a seconda del flusso di lavoro.

Backup con Time Machine o software dedicato

Per il backup, la velocità di scrittura è importante ma non critica. Un disco USB-C da 1–2 TB è più che sufficiente per usare Time Machine su Mac. L’importante è che il disco sia sempre connesso o che tu abbia una routine di backup regolare.

Fotografia professionale

I fotografi che lavorano con file RAW di medio-grande formato hanno bisogno di dischi veloci in lettura, per sfogliare e selezionare rapidamente le immagini in Lightroom o Capture One. Un SSD con USB 3.2 Gen 2 è già una scelta solida; chi usa tethering in studio può beneficiare di un disco Thunderbolt.

→ Leggi anche: Come leggere e usare chiavette USB e SSD su iPhone e iPad

Video editing

Questo è il caso d’uso più esigente. Lavorare direttamente da un SSD esterno con Final Cut Pro o DaVinci Resolve richiede velocità di lettura e scrittura elevate e costanti. Per materiale compresso come H.264 o H.265, un buon USB-C basta. Per ProRes RAW o flussi multicamera, vale la pena investire in un disco Thunderbolt.

Modelli da tenere in considerazione

Sul mercato esistono oggi diversi modelli affermati e ben recensiti. Tra quelli più citati nelle guide specializzate troviamo il Samsung T9 e il Samsung T7 Shield, apprezzati per la combinazione di velocità e robustezza. Il Crucial X9 Pro e il SanDisk Extreme Portable SSD sono alternative solide nella fascia intermedia, mentre il Lexar ES4 e il Netac ZX20 Extreme si posizionano bene nel rapporto qualità-prezzo. Tutti questi modelli sono compatibili con Mac, PC e console di gioco, grazie alla formattazione exFAT che funziona su entrambi i sistemi operativi senza configurazioni aggiuntive.

Per approfondire le specifiche tecniche e confrontare i modelli più aggiornati, puoi consultare le guide di Macitynet dedicate agli SSD esterni per Mac, che vengono aggiornate regolarmente con le novità del settore.

Form factor e resistenza: cosa guardare sulla scheda tecnica

Gli SSD esterni si dividono principalmente in due categorie fisiche: i modelli compatti e tascabili, pensati per chi viaggia spesso, e i modelli più grandi con dissipatore integrato, orientati all’uso fisso sulla scrivania. Alcuni modelli offrono certificazioni di resistenza all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP, un dettaglio utile per chi lavora in esterni o in ambienti polverosi.

Il peso e le dimensioni contano più di quanto si pensi: un disco che finisce sempre nello zaino deve essere leggero e non richiedere alimentazione esterna. La maggior parte degli SSD tascabili si alimenta direttamente dalla porta USB-C del Mac, senza cavi aggiuntivi.

In definitiva, il consiglio pratico è scegliere prima l’interfaccia giusta per il tuo Mac o PC, poi la capacità adeguata al flusso di lavoro, e solo dopo confrontare i modelli specifici nella fascia di prezzo che ti interessa. Un disco Thunderbolt da 1 TB non ha senso su un PC con sole porte USB-A, così come un disco lento rallenta un workflow video che potrebbe girare in modo fluido. Parti dalle porte che hai, non dal disco che vorresti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.