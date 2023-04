L’SSD esterna SanDisk Extreme da 1TB è scontata del 56% su Amazon. Resistente a acqua, urti e polvere, la pagate solo 105€ invece di 241€ . Per chi ha bisogno di più spazio, invece, c’è la versione da 2TB a 184€. Entrambe con consegna prima di Natale.

Se stai cercando un’unità a stato solido (SSD) portatile che ti offra prestazioni elevate, sicurezza dei dati e resistenza agli agenti esterni, allora dovresti considerare la SanDisk Extreme SSD NVMe. Si tratta di un prodotto di ottima qualità che coniuga velocità, capacità e design.

È un’unità a stato solido esterna che sfrutta la tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express), un protocollo di comunicazione che permette di trasferire i dati tra il disco e il computer in modo più rapido ed efficiente rispetto alla tradizionale interfaccia SATA. Grazie alla NVMe, la SanDisk Extreme SSD NVMe raggiunge una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e una velocità di scrittura fino a 1000 MB/s, garantendo così un’esperienza fluida e reattiva in qualsiasi situazione.

La SanDisk Extreme SSD NVMe ha una capacità di archiviazione digitale che varia da 500 GB a 4 TB, a seconda delle tue esigenze e del tuo budget. Puoi utilizzare questo disco per salvare e accedere ai tuoi file più importanti, come foto, video, documenti, musica e giochi, senza preoccuparti di rimanere senza spazio o di perdere i tuoi dati. Infatti, la SanDisk Extreme SSD NVMe è dotata di una crittografia AES a 256 bit che protegge i tuoi dati da accessi non autorizzati.

Ma la vera chicca è l’estrema resistenza e affidabilità, che permettono davvero di blindare i tuoi dati. Il suo involucro in silicone la rende impermeabile agli schizzi d’acqua (certificazione IP55), resistente agli urti e alle cadute (fino a 2 metri), e immune alla polvere e ai detriti. Inoltre, la SanDisk Extreme SSD NVMe ha una temperatura operativa che va da -20°C a 70°C, quindi puoi portarla con te ovunque tu vada, anche in ambienti estremi.

La SanDisk Extreme SSD NVMe è compatibile con diversi dispositivi, tra cui computer portatili e cellulari, grazie alle sue opzioni di connettività versatile. Il disco è dotato di una porta USB-C che supporta lo standard USB 3.2 Gen 2, ma è anche fornito di un cavo USB-C/USB-A per poterlo collegare a dispositivi con porte USB tradizionali. Inoltre, include un pratico gancio che ti permette di agganciarla facilmente al tuo zaino o alla tua borsa.

Sapevi che ha un design compatto e leggero? Le dimensioni sono di 0.97 x 5.26 x 10.08 cm e il peso di soli 49.9 grammi. Il colore nero del prodotto lo rende elegante e adatto a qualsiasi ambiente di lavoro o situazione. La SanDisk Extreme SSD NVMe ha anche una garanzia limitata di 5 anni, che testimonia la qualità e l’affidabilità del marchio SanDisk.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.