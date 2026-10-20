Spunta una nuova icona su WhatsApp: cosa sono le tre linee

Le tre linee comparse accanto ad alcune chat di WhatsApp non indicano un malfunzionamento: sono un nuovo segnale visivo che vale la pena conoscere.

La nuova icona sta attirando l’attenzione degli utenti che l’hanno notata nella lista delle conversazioni. Si tratta di una funzione pensata per rendere più immediata la gestione di alcune attività nelle chat, soprattutto nei gruppi. Ecco cosa significa questo simbolo, quando compare e perché non tutti riescono ancora a visualizzarlo.

Il nuovo indicatore: come riconoscere le chat con un sondaggio attivo

La piccola icona che appare nella lista delle conversazioni di WhatsApp non è un errore grafico. E non è nemmeno un avviso di sicurezza. Serve a segnalare che in quella chat — magari un gruppo di lavoro, una classe o una conversazione tra amici — è stato pubblicato un sondaggio.

Le tre linee fanno da promemoria visivo: indicano subito dove c’è una votazione da aprire, leggere o completare, senza dover risalire decine di messaggi. Non mostrano i risultati e non sostituiscono le notifiche classiche.

Sono piuttosto una scorciatoia, discreta ma utile. “Così si evita di perdere una decisione in mezzo alla chat”, raccontano alcuni utenti che l’hanno già vista nelle ultime versioni dell’app.

Sondaggi su WhatsApp: fino a 12 opzioni e scelta singola o multipla

I sondaggi su WhatsApp servono a raccogliere risposte in modo ordinato, soprattutto nei gruppi dove basta poco perché i messaggi si accumulino. Secondo il Centro assistenza WhatsApp, ogni sondaggio può avere fino a 12 opzioni di risposta e può essere impostato con una sola scelta oppure con più selezioni.

Il percorso è piuttosto semplice: si apre una chat, si tocca il menu degli allegati, si seleziona “Sondaggio”, quindi si scrivono domanda e risposte. Poi si invia. Tutto qui.

Una funzione comoda per fissare una riunione, scegliere un ristorante, decidere un regalo comune o organizzare un turno di lavoro senza trasformare la chat in una raffica di messaggi uguali.

Perché l’icona non compare ancora: aggiornamenti graduali e controlli da fare

Se la nuova icona di WhatsApp non si vede ancora, non vuol dire che ci sia un problema con il profilo o con l’app. Le novità di Meta arrivano quasi sempre a scaglioni: prima su una parte degli utenti, poi sugli altri dispositivi, con tempi non sempre identici.

La prima cosa da fare è controllare su Google Play Store o su App Store se è disponibile un aggiornamento di WhatsApp. Anche dopo l’installazione, però, potrebbe servire qualche giorno di attesa. Dipende dalla versione dell’app, dal sistema operativo e dal rilascio lato server.

In ogni caso, le tre linee accanto alla chat non cambiano il funzionamento delle conversazioni: aiutano solo a individuare più in fretta i gruppi in cui c’è una votazione da seguire.