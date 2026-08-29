Spotlight è lento su iPhone e Mac? Apple spiega come velocizzarlo

Dopo un importante aggiornamento di sistema, la ricerca interna sui dispositivi Apple può improvvisamente sembrare meno reattiva del solito.

Su iPhone, iPad e Mac questo comportamento può dipendere da alcune attività che vengono eseguite in background. Apple ha chiarito quali condizioni possono incidere sui tempi e quali accorgimenti possono aiutare Spotlight a tornare più veloce.

Perché Spotlight ricostruisce l’indice dopo gli aggiornamenti di sistema

Con i nuovi aggiornamenti, Spotlight torna ad avere un ruolo centrale nei dispositivi Apple. Serve a trovare app, documenti, messaggi, foto, contatti, impostazioni e altri contenuti presenti sul dispositivo. Non pesca da un archivio unico nel cloud: crea invece un indice locale, diverso per ogni iPhone, iPad o Mac, anche quando appartengono alla stessa persona. È proprio questa ricostruzione, soprattutto dopo l’installazione di una nuova versione del sistema operativo, che può rendere le ricerche più lente per qualche tempo.

Apple aveva già mosso un primo passo con iOS 26.6, aggiornamento che preparava l’indice di Spotlight al passaggio successivo. Con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, la ricerca interna diventa ancora più importante anche per il legame con la nuova Siri AI, funzione che però, secondo quanto indicato, all’inizio non sarà disponibile in Italia. La parte più pesante resta quella iniziale. Una volta completata, spiega Apple, gli aggiornamenti dell’indice saranno molto più rapidi.

Dispositivo fermo, in carica e connesso: i tre consigli di Apple

La prima indicizzazione di Spotlight può durare diverse ore. Nei dispositivi pieni di dati, anche alcuni giorni. Non significa che ci sia un problema, né che l’aggiornamento sia andato storto. Apple indica tre accorgimenti molto semplici: lasciare il dispositivo inattivo, collegarlo all’alimentazione e tenerlo connesso a Internet tramite Wi-Fi o, sui Mac compatibili, tramite Ethernet.

Il perché è facile da capire. Se si continua a usare iPhone, iPad o Mac, il sistema dà la precedenza alle attività dell’utente e rimanda parte del lavoro sull’indice. Una rete stabile può servire quando Spotlight deve completare o recuperare dati da includere nella ricerca, per esempio alcune email non ancora scaricate del tutto. In pratica, il consiglio è questo: lasciarlo per un po’ sotto carica e connesso, magari di notte, con lo schermo spento e senza app pesanti aperte in background.

Come capire se l’ottimizzazione è ancora in corso su iPhone, iPad e Mac

Su Mac il controllo è abbastanza immediato. Basta premere Command-Spazio e guardare la parte alta della finestra di Spotlight o di Siri: lì può comparire un’indicazione sull’indicizzazione ancora in corso. Su iPhone e iPad, invece, il sistema può mostrare un avviso nelle Impostazioni, segnalando che Ricerca e Siri sono ancora in fase di ottimizzazione.

Anche l’app Mail può mostrare un messaggio separato se l’indicizzazione delle email non è stata completata. È un dettaglio da non sottovalutare, perché spesso la lentezza si nota proprio cercando messaggi di posta o contenuti recenti. Se dopo l’aggiornamento a iOS 27 o macOS 27 Spotlight sembra meno reattivo del solito, la strada più prudente è aspettare: dispositivo fermo, batteria in carica, rete stabile. Nella maggior parte dei casi, il sistema finirà il lavoro da solo, senza bisogno di interventi manuali.