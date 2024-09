Spider-Man Miles Morales è una delle migliori esclusive PS5 e oggi risparmi il 30%

Vivi l’ascesa di Miles Morales in una nuova avventura emozionante della serie Marvel’s Spider-Man. Miles, il giovane e promettente eroe, deve imparare a dominare i suoi nuovi e straordinari poteri per diventare la sua versione personale di Spider-Man.

Nell’ultima espansione della serie, l’adolescente Miles Morales si sta ambientando in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come il nuovo Spider-Man. Tuttavia, quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, Miles comprende che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrare il suo valore.

Esplora le strade innevate del quartiere di Miles mentre cerca di adattarsi a una realtà vibrante e affascinante. Quando il confine tra vita privata e lotta al crimine diventa sempre più sottile, Miles si troverà a scoprire l’importanza della fiducia e del senso di appartenenza.

Questa avventura ti farà vivere in prima persona le sfide e le conquiste di un giovane eroe in crescita, mentre affronta le difficoltà e le responsabilità che derivano dal suo nuovo ruolo. Preparati a immergerti nel mondo di Miles Morales e a scoprire come diventerà il vero Spider-Man che New York ha bisogno.

Su Amazon, oggi, Spider-Man Miles Morales per PS5 viene maxi scontato del 30% e viene venduto al costo totale e finale di 42,64€.