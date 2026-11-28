Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il 25 novembre uno schema di decreto che prevede una sola identità SPID personale per ciascun cittadino.

Per chi usa SPID per entrare nei portali pubblici, la domanda è se occorra già scegliere quale identità conservare. Il limite a una per persona è nello schema di decreto, che deve ancora completare il suo iter. Nel frattempo AgID ha adottato un regolamento per rendere visibili nell’Anagrafe nazionale le identità intestate al cittadino e avvisarlo in caso di una nuova attivazione. La scadenza del 30 novembre indicata per questi adeguamenti riguarda i gestori.

Che cosa prevede lo schema sull’identità unica

Il Governo ha avviato la revisione del Codice dell’amministrazione digitale. Il testo approvato in esame preliminare prevede che ciascuna persona possa avere un solo SPID a uso personale, lasciando salva la disciplina dell’identità a uso professionale. La distinzione conta per chi usa credenziali diverse per sé e per il lavoro. La verifica prevista per i gestori passerebbe dall’anagrafe nazionale, per sapere se esistono altre identità prima di un rilascio.

Chi ha già due identità personali può continuare a usare i servizi secondo le regole vigenti. Lo schema preliminare da solo non impone di revocare oggi una delle credenziali, né stabilisce una scadenza operativa per farlo. Per capire come saranno gestite le situazioni esistenti occorre seguire il testo definitivo e le eventuali indicazioni attuative. Per ora è utile sapere presso quali gestori è attivo il proprio SPID.

Il controllo delle identità sul telefono – Melablog.it

Il controllo delle identità nella sezione Strumenti digitali

Il regolamento adottato da AgID disciplina la registrazione e la verifica dei dati SPID nell’ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Nella sezione Strumenti digitali il cittadino può consultare le informazioni sulle identità intestate a proprio nome quando la funzione è disponibile. Il sistema prevede inoltre una comunicazione in caso di nuova attivazione. È un modo per accorgersi prima di un rilascio che non si riconosce.

Il Garante per la protezione dei dati personali spiega che il controllo prima del rilascio serve a verificare l’esistenza di precedenti identità. La data del 30 novembre 2026 riguarda il completamento degli adeguamenti dei gestori SPID. Chi accede a un servizio da iPhone può continuare a usare il normale percorso di autenticazione. Le nuove verifiche riguardano soprattutto ciò che succede quando viene richiesto il rilascio di un’identità.

Cosa fare se arriva una notifica inattesa

Se ricevi un messaggio che chiede di confermare lo SPID, apri direttamente il sito ufficiale del gestore o la sua app. Una richiesta arrivata via SMS o email può imitare il linguaggio delle comunicazioni autentiche. Il CERT-AgID ha già segnalato campagne che sfruttano il nome di SPID per ottenere credenziali e codici. Evita quindi di inserire password o codici temporanei dopo aver seguito il collegamento di un messaggio inatteso.

Se trovi un’identità che non riconosci, contatta l’assistenza ufficiale del gestore indicato e chiedi quali passi seguire per verificare il rilascio. Puoi conservare la comunicazione ricevuta e annotare la data, senza inoltrare codici o credenziali. Se invece il dubbio riguarda due SPID richiesti da te, controlla le prossime indicazioni istituzionali prima di chiuderne uno.