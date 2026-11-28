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Il Consiglio dei Ministri ha adottato il 25 novembre 2026 un nuovo decreto legislativo che cambia in modo sostanziale le regole dello SPID: d’ora in avanti ogni cittadino potrà detenere al massimo una sola identità digitale per uso personale. La riforma nasce dalla necessità di chiudere una falla seria nel sistema — la possibilità di creare più identità digitali con lo stesso codice fiscale — che aveva aperto la strada a frodi ai danni di utenti ignari.

Perché il principio di SPID una identità per persona è diventato urgente

Fino a oggi, il sistema consentiva a ciascun cittadino di attivare identità SPID presso provider diversi, arrivando teoricamente fino a 12 identità distinte, tante quanti sono i gestori accreditati. Questa frammentazione non era solo una questione di comodità: rappresentava una vulnerabilità strutturale.

La falla documentata da Key4biz è precisa: chiunque fosse in possesso del codice fiscale di un’altra persona poteva aprire una seconda identità SPID a suo nome, senza che il legittimo titolare ne fosse a conoscenza. Con quella credenziale, il truffatore poteva accedere ai servizi della pubblica amministrazione, richiedere documenti, presentare domande o operare su piattaforme private spacciandosi per la vittima.

Il meccanismo era reso possibile dall’assenza di un controllo centralizzato in tempo reale: i gestori di identità operavano in modo indipendente, senza verificare se un’identità SPID fosse già attiva per quel codice fiscale presso un altro provider.

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Come funziona il nuovo decreto: i controlli obbligatori

Il decreto del 25 novembre 2026 introduce tre misure operative concrete, ciascuna rivolta a un livello di sicurezza diverso.

Verifica preventiva tramite ANPR: prima di emettere qualsiasi nuova identità SPID, il gestore è obbligato a interrogare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per accertare se esiste già un’identità attiva associata a quel codice fiscale. Se esiste, la nuova richiesta viene bloccata.

prima di emettere qualsiasi nuova identità SPID, il gestore è obbligato a interrogare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per accertare se esiste già un’identità attiva associata a quel codice fiscale. Se esiste, la nuova richiesta viene bloccata. Eliminazione della firma digitale per il secondo livello: per lo SPID di secondo livello non è più ammessa l’identificazione tramite firma digitale o firma elettronica qualificata. Si tratta di un canale che, pur formalmente sicuro, si prestava a verifiche meno robuste dell’identità fisica del richiedente.

per lo SPID di secondo livello non è più ammessa l’identificazione tramite firma digitale o firma elettronica qualificata. Si tratta di un canale che, pur formalmente sicuro, si prestava a verifiche meno robuste dell’identità fisica del richiedente. Riconoscimento di persona per il terzo livello: lo SPID di terzo livello — quello richiesto per accedere ai servizi più sensibili — richiede ora obbligatoriamente il riconoscimento fisico da parte di personale autorizzato. Nessuna procedura da remoto è più sufficiente a questo livello.

La sola eccezione al limite di una identità per persona riguarda le identità a uso professionale, che restano soggette a regole separate e non rientrano nel conteggio personale.

Cosa cambia per chi usa SPID oggi

Lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online di pubbliche amministrazioni e soggetti privati con un’unica coppia di credenziali. Con oltre 12 gestori accreditati attivi, il sistema è capillare ma, fino a oggi, privo di un coordinamento centralizzato sulle identità attive.

Per chi ha già una sola identità SPID attiva — la grande maggioranza degli utenti — il decreto non cambia nulla nell’uso quotidiano. Le credenziali esistenti rimangono valide e l’accesso ai portali della PA e ai servizi privati continua senza interruzioni.

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Chi invece ha attivato identità SPID presso provider multipli dovrà fare attenzione: il decreto introduce il principio di SPID una identità per persona come regola strutturale del sistema, e i gestori saranno tenuti ad adeguarsi ai nuovi obblighi di verifica per qualsiasi nuova emissione. Le modalità di gestione delle identità già esistenti e duplicate dipenderanno dalle istruzioni operative che i provider riceveranno in fase di attuazione.

Il contesto più ampio: CIE e IT Wallet

La riforma SPID si inserisce in un ecosistema di identità digitale in rapida evoluzione. La CIE (Carta di Identità Elettronica) ha superato le 50 milioni di emissioni totali, confermando la sua diffusione capillare tra la popolazione italiana. Parallelamente, quasi 4,5 milioni di italiani hanno già caricato oltre 7,4 milioni di documenti sull’IT Wallet tramite l’app IO.

Questi numeri indicano che l’Italia sta costruendo un’infrastruttura di identità digitale sempre più articolata, dove SPID, CIE e IT Wallet coesistono con ruoli complementari. Rafforzare la sicurezza di SPID in questo momento non è solo una misura anti-frode: è un presupposto per mantenere la fiducia dei cittadini nell’intero sistema.

Se hai più di un’identità SPID attiva, il consiglio pratico è verificare subito quali provider hai usato e valutare di consolidare tutto su un unico gestore, scegliendo quello con cui interagisci più spesso: sarà più semplice gestire il rinnovo e il recupero delle credenziali quando il sistema a identità singola diventerà pienamente operativo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.