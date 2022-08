Speaker Bluetooth Smart Sound Joy, musica ovunque a -40%

Se ti serve portare la musica con te dovunque ti trovi, dai un’occhiata a Huawei Sound Joy Speaker. Si tratta di un altoparlante portatile Bluetooth Smart elegante e potente, con oltre 26 ore di riproduzione ininterrotta. E solo per pochissimo è scontato del 40%: lo paghi solo 89€ invece di 149€ .

Non è soltanto elegante e compatto, ma non ha nulla da invidiare agli omologhi di Bose e compagnia. Questo speaker smart infatti include un sistema di altoparlanti a 2 vie Devialet da 79 dBA @ 2 m e la tecnologia Devialet SAM per allineare il segnale e la pressione di uscita acustica. Ciò crea dei bassi potenti ma non eccessivi, e acuti sempre in primo piano grazie ai Tweeter da 20W e al diaframma in fibra di carbonio.

Grazie alla batteria integrata da 8.800mAh , hai 26 ore di riproduzione Bluetooth continua, e 1 ora in più richiede appena 10 minuti di carica. Il dispositivo include una cinghia per trasportarlo ovunque, e il design lo rende comodo da infilare in uno zaino o addirittura nel portaborraccia della bici.

Ma la vera chicca è la tecnologia “Shake Stereo Link Up” che permette di abbinare automaticamente un’altra cassa Sound Joy e creare un avvolgente suono stereo, semplicemente scuotendo lo speaker.