Spazzolino elettrico Oral-B a MINI PREZZO: offerta LAMPO su Amazon

Assicurati un sorriso sempre sano e smagliante con lo spazzolino top di gamma più consigliato dai dentisti! Parliamo ovviamente dello Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro grazie ad uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta della mega offerta il prima possibile, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4: le modalità di utilizzo

Per ottimizzare la tua salute orale ed avere un sorriso più smagliante che mai, non puoi non avere in casa lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4.

Lo spazzolino di ultima generazione rimuove fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane. Inoltre agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso più bianco sin dal primo giorno.

La modalità di utilizzo è semplicissima e, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento, riduce la velocità di rotazione e ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

L’elegante manico bianco è studiato per perfezionare le tue abitudini di spazzolamento, rendendolo ideale anche per i più piccoli in famiglia. In più si collega facilmente all’app Oral-B sul tuo smartphone per guidarti con suggerimenti in tempo reale e consentirti di spazzolare al meglio i tuoi denti.

Per finire, seguendo la guida Smart dello spazzolino, potrai migliorerai in un batter d’occhio le tue abitudini di spazzolamento e di conseguenza la salute del cavo orale.

Oral-B è la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo quindi non farti scappare questa occasione unica! Perfeziona la tua routine di igiene orale con lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro grazie ad uno sconto del 31%. Corri a fare il tuo ordine, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.