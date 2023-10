SPAZIO EXTRA con il Set di TRE Pen Drive USB Philips a SOLI 15 EURO

È tempo di incrementare la tua capacità di archiviazione con un’offerta straordinaria su Amazon: il set di tre Pen Drive USB da 32GB di Philips a soli 15,22€, con un risparmio del 44%!

Philips, un marchio noto per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, ti offre una soluzione di archiviazione semplice, sicura e portatile, perfetta per il trasporto di documenti, foto, video e molto altro ancora. Approfitta di questa opportunità unica per avere tre dispositivi di archiviazione ad un prezzo incredibile e con spedizione gratuita inclusa.

Set di tre Pen Drive USB da 32GB Philips: tutto lo spazio che vuoi a mini prezzo

Ogni Pen Drive Philips nel set ha una capacità di 32 GB , offrendoti un totale di 96 GB di spazio per conservare tutti i tuoi file importanti.

La loro interfaccia USB 2.0 garantisce una trasmissione dei dati rapida e affidabile, con una velocità di lettura fino a 16MB/se di scrittura fino a 6MB/s.

Il design compatto e leggero delle Pen Drive le rende facili da trasportare, mentre il cappuccio protettivo assicura che il connettore USB rimanga al sicuro da danni quando non in uso.

Inoltre, le Pen Drive USB Philips sono pronte all’uso, non necessitano di software di installazione e sono compatibili con sia sistemi operativi Windows che Mac. Ciò significa che potrai iniziare a trasferire e conservare i tuoi file in tutta comodità, non appena riceverai il prodotto.

Amplia la tua capacità di archiviazione con il set di tre Pen Drive USB da 32GB di Philips, ora in offerta a soli 15,22€ su Amazon, con uno sconto del 44%! Si tratta di un’occasione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di una soluzione affidabile e portatile per trasportare e conservare i propri dati. Con Philips, la qualità e l’affidabilità sono sempre garantite, e ora sono a portata di mano a un prezzo mai visto prima!

