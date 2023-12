SPAZIO EXTRA a volontà con il Samsung SSD a MENO DI META' PREZZO

L’offerta su Amazon per il Samsung 980 SSD da 250GB a soli 26,99€, con un incredibile sconto del 51%, è un’opportunità imperdibile per chi cerca un upgrade significativo delle prestazioni del proprio computer.

Questo prezzo rappresenta un affare eccezionale per un SSD di alta qualità, noto per la sua affidabilità e velocità. Corri a fare il tuo ordine!

Samsung 980 SSD da 250GB: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung 980 SSD si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate.

Con una velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 3.000 MB/s, questo SSD garantisce un accesso ai dati rapidissimo, migliorando notevolmente il tempo di avvio del sistema e il caricamento delle applicazioni.

La tecnologia Intelligent Turbo Write permette di mantenere queste velocità elevate per un lungo periodo, ottimizzando le prestazioni anche durante l’uso intensivo.

Un altro aspetto fondamentale del Samsung 980 SSD è la sua compatibilità. Progettato per essere utilizzato sia in PC desktop che in laptop che supportano un fattore di forma M.2, questo SSD è estremamente versatile e può essere facilmente installato nella maggior parte dei computer moderni. Inoltre, la sua capacità di 250GB offre ampio spazio per il sistema operativo, le applicazioni e i dati, pur rimanendo un’opzione economica.

La sicurezza dei tuoi dati è garantita dalla crittografia hardware integrata nel Samsung 980 SSD. Questa funzione protegge i tuoi dati sensibili da accessi non autorizzati, assicurando che le tue informazioni rimangano private e sicure. Inoltre, il Samsung Magician Software incluso ti permette di gestire il tuo drive con una serie di strumenti utili, ricevere gli ultimi aggiornamenti e monitorare le condizioni e lo stato del drive.

Il Samsung 980 SSD da 250GB a 26,99€ su Amazon, grazie ad un mega sconto del 51%, è un’offerta da non perdere! Porta il tuo sistema al livello successivo, corri su Amazon e fai subito il tuo ordine!

