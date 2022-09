Soundbar LG SL5Y da 400W e 2.1 canali in offerta speciale su Amazon

Migliora il suono dell’audio dela tua TV con la soundbar LG SL5Y a2.1 canali. Fornisce fino a 400 W di potenza totale, e include un subwoofer wireless da 220 W. Il Bluetooth è integrato nella soundbar e garantisce l’associazione con altri dispositivi abilitati come smartphone o tablet. Una volta accoppiato, è possibile eseguire lo streaming audio in modalità wireless dalla sorgente connessa. Acquistala ora su Amazon a soli 169,99€ invece di 249,00€.

Con una larghezza di 35″, la soundbar SL5Y è consigliata per display da 40″ e oltre. Dispone inoltre di ingressi HDMI, ottici e da 1/8″ per il collegamento di sorgenti audio cablate. Per una maggiore comodità sono inclusi un cavo ottico, una staffa per il montaggio a parete della soundbar e un telecomando.

La connettività Bluetooth ti consente di collegare la soundbar alla tua TV LG compatibile tramite Sound Sync o al tuo dispositivo abilitato Bluetooth per lo streaming wireless. In più, il processore integrato offre una qualità audio migliorata per sorgenti audio ad alta risoluzione fino a 24 bit/96 kHz.

Puoi posizionare la soundbar su un mobile o montarla a parete sopra o sotto il display. La soundbar può regolare automaticamente il livello del suono mentre guardi un film, o quando stai guardando una pausa pubblicitaria. Espandi il sistema soundbar a una configurazione audio surround a 4.1 canali con il sistema SPK8-S opzionale. Include due altoparlanti posteriori e si collega in modalità wireless al sistema soundbar.

Caratteristiche aggiuntive del prodotto:

Smartphone Remote App per dispositivi iOS e Android compatibili;

Compatibilità con il telecomando della TV;

Configurazione BLE EZ;

SIMPLINK HDMI CEC;

Aggiornamento firmware via etere (FOTA);

Modalità notturna;

Display a LED;

Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita!