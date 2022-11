SoundBar LG 9,1,5 canali Atmos: sconto ESAGERATO 39%

Se cercavi una eccellente SoundBar Dolby Atmos, questa è per te. LG S95QR, SoundBar Smart da 810 W di potenza in configurazione 9,1,5 canali con 5 altoparlanti Atmos è super scontata su Amazon. Costa solo 915€ invece di 1.499€ . Anche a rate da 183€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali.

Con l’80% di recensioni a 5 stelle, questa SoundBar offre 9.1.5 canali e 810W di potenza, per garantirti un‘esperienza audio surround più coinvolgente. In pratica, è il vero cinema a casa tua. Oltre ai due speaker laterali up-firing per l’audio immersivo, LG ne ha implementato uno centrale supplementare che, proiettando il suono verso l’alto, migliora l’udibilità dei dialoghi nei film e in generale l’immersività.

Il Segreto sta negli Altoparlanti UpFiring

Grazie agli altoparlanti posteriori wireless della soundbar LG S95QR potrai goderti un suono ancora più immersivo, perché ciascuno di essi offre ben 3 canali: uno up-firing e due frontali. Mandando il suono verso l’alto, il canale up-firing permette di avere una sensazione di coinvolgimento maggiore; i due canali frontali, invece, consentono di ampliare il cono sonoro per permetterti di posizionare gli altoparlanti proprio dove serve, cioè dove siedi tu. I bassi poi sono più forti e ruggenti grazie al l nuovo subwoofer wireless con l’altoparlante più grande che riproduce le basse frequenze con un volume e una pressione sonora maggiori. In più è capace di trasmettere il suono a una maggiore distanza rispetto ai modelli precedenti. Questa SoundBar dà il meglio di sé quando viene viene abbinata a un televisore LG; TV Sound Mode Share infatti consente alla soundbar LG di sfruttare la potenza di elaborazione del televisore per migliorare il suono e renderlo più chiaro e cristallino. E se colleghi un lettore Blu-Ray all’ingresso HDMI della soundbar S95QR, puoi goderti contenuti in 4K – anche HDR e Dolby Vision – sempre al massimo della qualità.

E sai come ci riesce? Con Room Calibration, la SoundBar analizza l’acustica della stanza e ottimizza la resa sonora per tutti gli ambienti. Infine, è compatibile con più servizi di intelligenza artificiale (IA) di Amazon Alexa e Assistente Google. Puoi controllare facilmente la soundbar LG con la piattaforma che preferisci, anche AirPlay.

Queste in sintesi le feature più interessanti:

Nuovo canale centrale up-firing per voci più chiare

9.1.5 canali con 810W di potenza totale

Dolby Atmos, IMAX Enhanced e DTS:X per un audio ancora più immersivo

4K Pass Through con Dolby Vision, VRR e ALLM

Wi-Fi con connettività AI multipla Google, Alexa e Airplay

Speaker posteriori a 6 canali con up-firing per un’esperienza surround unica

