SORVEGLIA CASA anche in vacanza con la Telecamera Wi-Fi a MINI PREZZO

Se desideri tenere d’occhio la tua casa o il tuo ufficio anche quando sei in vacanza, non cercare oltre: la telecamera Wi-Fi interna YI è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 24,36€ grazie al 5% di sconto e al coupon aggiuntivo del 5%.

Assicurati la tranquillità di monitorare i tuoi ambienti con facilità ad un prezzo piccolissimo! La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Corri su Amazon e fai subito il tuo ordine!

Telecamera Wi-Fi interna YI: tutte le funzionalità

La telecamera Wi-Fi interna YI è dotata di una serie di funzionalità che la rendono un’opzione eccellente per la sorveglianza domestica.

Con una risoluzione di 1080p e un obiettivo grandangolare, cattura immagini chiare e nitide di ogni angolo della stanza. Le immagini sono trasmesse in tempo reale sul tuo smartphone o tablet tramite l’app YI Home, consentendoti di tenere sotto controllo la situazione ovunque tu sia.

La telecamera YI offre anche la visione notturna, che ti permette di monitorare l’ambiente anche al buio. Grazie ai LED infrarossi, potrai ottenere immagini chiare e dettagliate anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Dormi sonni tranquilli sapendo che la tua casa è protetta in ogni momento.

L’installazione della telecamera YI è un gioco da ragazzi. Basta collegarla alla rete Wi-Fi di casa tua e configurarla tramite l’app. Puoi posizionarla su una superficie piana o montarla al muro utilizzando il supporto incluso. La telecamera è anche dotata di un microfono e un altoparlante integrati, consentendoti di comunicare in tempo reale con le persone presenti nell’ambiente monitorato.

Grazie alla funzione di rilevamento dei movimenti, la telecamera YI ti avviserà istantaneamente tramite notifiche push sul tuo dispositivo mobile ogni volta che viene rilevato un movimento nell’area monitorata. In questo modo, potrai agire tempestivamente in caso di eventi sospetti o indesiderati.

La telecamera YI supporta anche la registrazione su scheda microSD fino a 128GB (scheda non inclusa), permettendoti di salvare le registrazioni video per rivederle in seguito. Inoltre, offre la possibilità di salvare i video su cloud tramite abbonamento, consentendoti di accedere ai tuoi filmati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

La telecamera Wi-Fi interna YI è un dispositivo di sorveglianza domestica affidabile e conveniente, ideale per tenere d’occhio la tua casa o il tuo ufficio. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 24,36€ grazie al 5% di sconto e al coupon aggiuntivo del 5%. Cogli l’occasione al volo!

