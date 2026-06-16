Sony spegne lo streaming su 25 dispositivi dal 17 novembre: riparte il dibattito sull'obsolescenza dell'elettronica smart

Secondo quanto riportato, a partire dal 17 novembre 2026 ben 25 prodotti Sony commercializzati tra il 2010 e il 2016 perderanno del tutto le funzionalità legate alla rete e allo streaming. Si tratta di dispositivi che al lancio facevano proprio delle funzioni connesse uno dei principali argomenti di vendita, e che ora si troveranno privati di una parte sostanziale delle loro capacità.

L’intervento riguarda un’ampia gamma di servizi integrati. Gli utenti non potranno più accedere alle applicazioni di streaming presenti sugli apparecchi coinvolti, e verrà meno il supporto a piattaforme diventate centrali nell’esperienza domestica come Spotify, Netflix, Amazon Prime Video e Google Cast. La disattivazione, riferiscono le fonti, non sarà solo funzionale ma anche visiva: dal giorno successivo allo spegnimento, le relative icone verranno rimosse dalle interfacce dei prodotti interessati.

Addio allo streaming dal 17 novembre

Il meccanismo non è nuovo nel settore. Con il passare degli anni i processori e la memoria dei dispositivi più datati faticano a reggere i nuovi standard di sicurezza, i protocolli aggiornati e i codec video più recenti, e i produttori scelgono di dismettere il supporto piuttosto che mantenere a tempo indefinito infrastrutture per hardware ormai marginale. Era già accaduto con vecchi lettori, console e televisori connessi di prima generazione, mano a mano che la qualità dello streaming cresceva.

Il punto critico, e il motivo per cui la vicenda alimenta discussioni, è che molti di questi apparecchi continuano a funzionare perfettamente per le loro funzioni di base. Un televisore o un lettore che si spegne come tale non solleva obiezioni; uno che resta acceso ma perde una capacità per cui era stato comprato apre invece il tema dell’obsolescenza, percepita da una parte del pubblico come una spinta indiretta alla sostituzione anticipata.

Conviene però leggere la cosa senza allarmismi e con qualche distinzione. La perdita riguarda le app integrate, non l’apparecchio nella sua interezza: un televisore colpito resta utilizzabile, e nella maggior parte dei casi è sufficiente collegare un dispositivo esterno via HDMI per recuperare lo streaming. Una chiavetta come Fire TV Stick o Chromecast, che costa poche decine di euro, riporta tutte le piattaforme aggiornate su un televisore altrimenti tagliato fuori, evitando di sostituire l’intero schermo.

Sullo sfondo resta un tema più ampio, sempre più sentito anche per ragioni ambientali: estendere la vita dei dispositivi significa ridurre i rifiuti elettronici e rallentare il ciclo degli acquisti. Per chi possiede uno dei modelli coinvolti, la mossa sensata è verificare per tempo se il proprio apparecchio rientra nell’elenco e valutare la soluzione esterna, così da arrivare preparati alla data senza ritrovarsi all’improvviso senza le app a cui era abituato.