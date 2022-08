Sony Cuffie wireless WF-C500 True in offerta speciale su Amazon

In offerta speciale le Sony WF-C500 True Wireless, auricolari creati per essere ergonomici e di qualità. Sony ha ottenuto questo risultato analizzando un’enorme quantità di dati sulle forme delle orecchie di tutto il mondo. Usali per ascoltare la tua musica preferita attraverso i driver dinamici da 5,8 mm e personalizzala secondo i tuoi gusti specifici con l’app Sony Headphones Connect. Li puoi acquistare su Amazon a soli 56,99€ invece di 99,99€.

Sono resistenti al sudore e agli schizzi grazie al grado di protezione IPX4, quindi sono perfetti per l’uso durante l’allenamento. Con capacità di comunicazione integrate e una generosa durata della batteria fino a 10 ore, possono essere utilizzati in quasi tutti gli aspetti della tua vita quotidiana. Anche quando devi essere consapevole di ciò che ti circonda, puoi comunque utilizzare un singolo auricolare WF-C500 per goderti musica, un podcast o effettuare una chiamata.

La custodia di ricarica aggiunge un massimo di 10 ore aggiuntive ed è presente il supporto per tecnologie audio come DSEE e 360 ​​Reality Audio.

Con un semplice tocco, puoi riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce e regolare il volume dell’audio tramite i controlli integrati. Puoi anche utilizzare i controlli per accedere al tuo smartphone. Effettua o ricevi chiamate in vivavoce o premi un pulsante per accedere istantaneamente all’assistente digitale del tuo telefono per chiedere indicazioni stradali, controllore l’audio tramite l’attivazione vocale e altro ancora.

Per i possessori di dispositivi Android, l’accensione degli auricolari WF-C500 nelle vicinanze genererà un pop-up per l’associazione rapida e semplice con un tocco. Un’altra caratteristica di Fast Pair è la possibilità di localizzare gli auricolari se li smarrisci. Puoi utilizzare Fast Pair per farli squillare o visualizzare la loro ultima posizione nota sul tuo smartphone.

Quando si tenta di accoppiare le cuffie WF-C500 con il PC Windows 10, all’accensione viene visualizzato un popup che fornisce indicazioni per accoppiarle senza problemi. Gli auricolari possono essere accoppiati con due dispositivi diversi contemporaneamente, consentendoti di passare senza problemi da uno all’altro secondo necessità. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistale su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.