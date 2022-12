Cosa manca nel listino di prodotti Apple? Beh sicuramente uno speaker wireless. Come il Sony SRS-XE300, impermeabile, antiurto e con una batteria che dura fino a 24 ore. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a 132 euro anziché 199 euro. E puoi pagare anche a rate, 5 da 27,80 euro al mese.

Sony non sbaglia mai, il suo SRS-XE300 è una bomba

L’SRS-X300 è un altoparlante Bluetooth facile da trasportare, impermeabile e antipolvere (certificazione IP67). La batteria dura fino a 24 ore e grazie alla funzione Ricarica Rapida ti bastano pochi minuti per goderti altra musica anche quando sei fuori casa.

Quello di Sony è un diffusore a torre, con una forma lineare. Questo design consente una distribuzione del suono uniforme, con un campo sonoro più ampio e profondo. E se ne hai più di uno, puoi animare ancora di più la festa con la feature Party Connect.

Altre due interessanti caratteristiche software da segnalare sono l’Echo Cancelling (così due persone possono parlare in chiamate in contemporanea senza interrompersi) e il Multipoint Connection (per connettere due dispositivi contemporaneamente).

Infine, un plauso a Sony per l’attenzione all’ambiente: i componenti interni dell’SRS-XE300 sono fatti di plastica riciclata mentre l’imballaggio contiene non più del 5% di materiale plastico.

📢 Nella pagina prodotto il prezzo visualizzato è di 139 euro (grazie allo sconto del 30%). Riceverai un ulteriore sconto di 6,95 al momento del check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.