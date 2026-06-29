Sono un tecnico specializzato, ora ti svelo perché nonostante la tecnologia continuiamo a usare le Pile nei dispositivi

In un mondo all'avanguardia continuiamo ad utilizzare le pile per i prodotti e c'è un motivo preciso.
In un mondo all'avanguardia continuiamo ad utilizzare le pile per i prodotti e c'è un motivo preciso.
Valentina Giungati
Pubblicato il 29 giu 2026
Sono un tecnico specializzato, ora ti svelo perché nonostante la tecnologia continuiamo a usare le Pile nei dispositivi

Un mouse wireless con due batterie AA funziona in media dodici mesi senza intervento. Una serratura smart alimentata allo stesso modo garantisce fino a un anno di autonomia continua — un risultato che nessuna batteria agli ioni di litio integrata riesce oggi a eguagliare in dispositivi di quel tipo.

Il punto non è la chimica. Le batterie AA esistono dallo standard ANSI del 1947, invariato per decenni, e la loro longevità nei dispositivi a basso consumo dipende da una caratteristica precisa: sono pensate per erogare energia lentamente e in modo costante, non per gestire carichi intensi e variabili. Telecomandi, sensori, tastiere wireless, mouse — trasmettono impulsi sporadici e restano in standby per la maggior parte del tempo. In queste condizioni, una batteria ricaricabile integrata lavora fuori dal suo profilo ottimale.

C’è un aspetto che i produttori raramente mettono in evidenza. Aggiungere una batteria ricaricabile non significa solo inserire una cella diversa: serve l’elettronica di gestione della carica, una porta di connessione, i circuiti di protezione termica. Su un accessorio da 15 euro, quei componenti incidono sul costo di produzione in modo sproporzionato. Le batterie AA, invece, vengono inserite nel vano e il dispositivo è pronto. Nessun chip aggiuntivo, nessuna porta.

Perché le AAA resistono ancora più a lungo

Le batterie AAA sopravvivono in un segmento ancora più ristretto: prodotti dove ogni millimetro di spazio conta. Un telecomando ultrasottile, un puntatore laser, certi auricolari entry-level. La differenza rispetto alle AA non è solo dimensionale — la capacità è circa la metà — ma la scelta del formato AAA segnala una precisa decisione progettuale. Produrre milioni di unità con un contenitore batterie di 2-3 millimetri in meno cambia il costo degli stampi, il peso, la logistica.

Perché le AAA resistono ancora più a lungo-melablog.it

Il problema ambientale esiste, ma agisce in modo opposto a come viene spesso descritto. Le campagne puntano sullo smaltimento delle pile esaurite, che è un tema reale. Ciò che si cita meno è che anche le batterie agli ioni di litio integrate generano un problema di fine vita: sono sigillate nei dispositivi, difficili da estrarre, non sostituibili. Un mouse con batteria integrata, una volta che la cella degrada dopo 500-700 cicli, diventa quasi sempre un rifiuto elettronico completo. Con le AA, basta cambiare le pile.

Alcuni produttori propongono batterie ricaricabili in formato AA e AAA — stessa forma, chimica NiMH, ricaricabili fino a 1.000 volte. Sul piano pratico è la sintesi più ragionevole: si mantiene la compatibilità con l’hardware esistente, si riduce il consumo di pile monouso. Il formato AAA, intanto, sta lentamente cedendo terreno: diversi produttori di telecomandi stanno migrando verso AA anche nei modelli più sottili, accettando qualche millimetro in più in cambio di un’autonomia doppia.

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