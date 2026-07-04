Sono un tecnico di condizionatori: quanto costa veramente lasciare l'aria condizionata accesa per 8 ore

Otto ore di aria fresca al giorno fanno davvero lievitare il conto della luce? La risposta non è univoca: dipende dalla potenza dell’apparecchio, dalla fascia oraria di utilizzo e soprattutto dalla tecnologia del compressore. Secondo un’analisi di Facile.it, un condizionatore dual split in classe A+ tenuto acceso 8 ore al giorno costerà a una famiglia tipo circa 146 euro nei tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto, una cifra più alta del 4 per cento rispetto allo scorso anno a causa dei rincari energetici legati alla crisi in Medio Oriente.

I numeri cambiano parecchio a seconda del modello. Un condizionatore da 9.000 BTU in classe A+++ assorbe mediamente tra 0,5 e 0,8 kWh l’ora, per una spesa oraria di 15-22 centesimi al prezzo medio 2026 di 0,28 euro al kWh; su otto ore di utilizzo quotidiano per un mese, il totale si aggira tra i 35 e i 55 euro. Un apparecchio da 18.000 BTU, più adatto a soggiorni ampi, può arrivare invece a 3-4 euro al giorno, superando i 100 euro nell’arco di un mese.

Quanto costa veramente l’aria condizionata in bolletta

La differenza tra un vecchio modello on-off e un inverter moderno non è trascurabile: nel primo caso il compressore lavora sempre alla massima potenza per poi spegnersi di colpo, generando picchi di consumo a ogni riavvio, mentre l’inverter modula la velocità in modo continuo e, una volta raggiunta la temperatura impostata, rallenta invece di fermarsi. Su un ciclo di otto ore, un modello on-off può arrivare a consumare fino al 30 per cento in più rispetto a un inverter di pari potenza.

Tra gli accorgimenti più efficaci per contenere la spesa, gli esperti indicano l’uso della modalità sleep o deumidifica, capace di ridurre i consumi fino al 13 per cento, e l’impostazione della temperatura tra 24 e 26 gradi, evitando di scendere oltre: ogni grado in meno rispetto alla soglia consigliata comporta un aumento dei consumi tra il 6 e il 10 per cento. Anche tenere tapparelle abbassate e finestre chiuse nelle ore più calde, schermando la casa dal sole diretto, permette di risparmiare un ulteriore 6 per cento circa.

La manutenzione periodica dei filtri, spesso trascurata, garantisce da sola un risparmio stimato attorno all’8 per cento, perché un filtro sporco costringe il compressore a lavorare più a lungo per raggiungere lo stesso risultato. Considerando tutti questi fattori insieme, la differenza tra un uso accorto e uno superficiale del condizionatore può tradursi in decine di euro di scarto sulla bolletta di fine estate.